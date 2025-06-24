Джефф Безос и его невеста Лорен Санчес планируют устроить «свадьбу века» в Венеции Местные жители, уставшие от наплыва туристов, угрожают в знак протеста перекрыть каналы надувными крокодилами

Бизнесмен Джефф Безос — основатель гиганта электронной коммерции Amazon и в списке самых богатых людей мира — в 2019 году развелся с женой Маккензи Безос после 25 лет брака. Незадолго до того, как развод был оформлен официально, стало известно, что Безос встречается с телеведущей и пилотом вертолета Лорен Санчес. В 2023 году миллиардер сделал ей предложение, подарив кольцо с бриллиантом в 30 карат. Пара собирается пожениться уже на этой неделе. Торжество состоится в Венеции, и это нравится далеко не всем местным жителям. Рассказываем главное о «свадьбе века» и о протестах, которые она вызвала.

Как начался роман Безоса и Санчес

61-летний Джефф Безос и 55-летняя Лорен Санчес стали встречаться не позднее января 2019 года. Именно тогда они подтвердили свои отношения официально, а вскоре после этого развелись с предыдущими партнерами — Безос с писательницей и филантропом Маккензи Скотт, а Санчес с топ-менеджером развлекательного агентства Endeavor Патриком Уайтселлом. От предыдущих отношений у Безоса остались четверо детей, у Санчес — трое.

Лорен Санчес и Джефф Безос на вечеринке Vanity Fair в Калифорнии, 2 марта 2025 года Christopher Polk / Variety / Getty Images

Лорен Санчес — бывшая телеведущая (она вела утреннее телешоу в Лос-Анджелесе) и лицензированный пилот вертолета. WSJ Magazine рассказывал, что ее роман с Безосом «расцвел» во время их полетов на вертолете, которым она управляла. Санчес якобы помогла бизнесмену избавиться от страха перед полетами, который он приобрел после того, как много лет назад попал в аварию на вертолете.

Санчес и Безос вместе занимались благотворительностью, делая особый упор на проблеме изменения климата, — а еще летали в космос. Безос совершил полет в 2021 году на корабле собственной компании Blue Origin. Санчес повторила его путь весной 2025 года в составе первого за более чем 60 лет полностью женского экипажа (с участием знаменитостей вроде певицы Кэти Перри). Однако эту миссию раскритиковали, сочтя .

Как пройдет их свадьба

Безос и Санчес обручились в 2023 году на яхте миллиардера «Кору». Первые подробности об их предстоящей свадьбе появились несколько месяцев назад, после рассылки приглашений гостям. Таблоид Page Six сообщил, что церемония пройдет этим летом в Италии. The Hollywood Reporter (THR) выяснил, что Безос и Санчес хотели пожениться раньше, но свадьбу пришлось отложить из-за работы над брачным контрактом. У Безоса не было такого контракта в браке с Маккензи Скотт, и при разводе она получила рекордную компенсацию — 38 миллиардов долларов в акциях Amazon. Поэтому над заключением нового брака юристы Безоса «работали месяцами, чтобы составить железные документы», писал THR.

Свадебные торжества пройдут в Венеции. Сообщается, что они будут трехдневными, но точные даты неизвестны. По одним данным, все началось уже сегодня, 24 июня, по другим, мероприятия стартуют 27 июня. В списке гостей около 200 человек, включая дочь президента США Иванку Трамп, актера Леонардо Ди Каприо, телеведущую Опру Уинфри, певицу Кэти Перри. Вероятно, также приглашены звезды реалити-ТВ Ким Кардашьян и ее мать Крис Дженнер (они были на девичнике Санчес в Париже), основатель Microsoft Билл Гейтс и дизайнер одежды Диана фон Фюрстенберг (их видели на вечеринках в честь помолвки Безоса и Санчес).

По информации THR, жених и невеста решили остановиться в отеле Aman — старинном палаццо на венецианском Гранд-канале, где цены на номера достигают 30 тысяч долларов за ночь. Этот отель принадлежит российскому бизнесмену Владиславу Доронину, в 2014 году там поженились Джордж и Амаль Клуни. Безос и Санчес также забронировали для гостей еще несколько дорогих гостиниц в Венеции. Кроме того, на предполагаемые дни свадьбы зарезервированы около 30 из 280 элитных водных такси Венеции и девять яхтенных портов города, сообщает CNN.

По слухам, невеста собирается сменить 27 нарядов в дни свадебных торжеств. В каком платье она будет выходить замуж, неизвестно. THR предполагает, что это может быть наряд от Dolce & Gabbana или Oscar de la Renta. Последний бренд Санчес выбрала для появления на Met Gala в прошлом году по совету главного редактора американского Vogue Анны Винтур. Она же помогает невесте с образами на свадьбу, пишет THR.

Место главной церемонии держат в тайне. Организаторы — основанное итальянскими аристократами агентство Lanza & Baucina, которое поженило в Венеции ряд известных пар, — специально забронировали сразу несколько площадок, чтобы иметь запасные варианты на случай форс-мажора, пишет Page Six. По информации таблоида, Безос и Санчес поженятся на острове Сан-Джорджо-Маджоре в Венецианской лагуне. Там расположена знаменитая базилика, но церемония пройдет не в ней, а в амфитеатре под открытым небом, который находится в роще за храмом.

Среди других мест проведения свадебных торжеств журналисты называли Scuola Grande della Misericordia («Старая школа милосердия»). Это средневековое здание одного из благотворительных братств Венеции, которое сейчас используется как культурный центр. Однако The Telegraph сообщает, что Безос и Санчес решили перенести мероприятие в более безопасное место из-за протестующих. Они угрожают заблокировать для молодоженов и гостей подъезд к Scuola Grande, заполонив каналы лодками и бросая в воду надувных крокодилов.

Почему свадьба вызвала протесты

Венецианцы давно жалуются на чрезмерный наплыв туристов, который вызывает рост цен на жилье, вытесняет местных жителей из центра и наносит ущерб экосистеме Венецианской лагуны.

«В воздухе витает гнев, потому что совет снова подчинился логике прибыли. Каждый раз, когда происходит событие такого рода, [как свадьба Безоса], город замирает, некоторые районы становятся недоступными, а туристов приезжает еще больше», — заявила The Guardian активистка Марта Сотторива.

«Венецианцы чувствуют себя преданными. Многие ощущают, что потеряли возможность жить в своем городе, который превратился в музей под открытым небом», — считает Томмазо Бортолуцци, член муниципального совета Венеции от оппозиционной Демократической партии.

Перед приездом Безоса, его невесты и их гостей на стенах в Венеции расклеили плакаты «No space for Bezos» («Нет места Безосу»), а на главной площади развернули огромный баннер с надписью: «Если вы можете арендовать Венецию для свадьбы, вы можете заплатить больше налогов» (по слухам, свадьба Безоса стоит примерно 10 миллионов долларов). Активисты также не намерены отказываться от акции протеста перед Scuola Grande della Misericordia. Полиция пообещала, что усилит меры безопасности.

Однако далеко не все в городе, который живет за счет туризма, выступают против свадьбы миллиардера. «Протестовать против тех, кто приносит нам известность и богатство, позорно. Нам придется извиниться перед Безосом», — заявил мэр Венеции Луиджи Бруньяро. По информации Page Six, члены его администрации сами предложили Безосу и Санчес приехать в Венецию, узнав от модельера Доменико Дольче, что они подыскивают место для свадебной церемонии.

Плакат «Если вы можете арендовать Венецию для свадьбы, вы можете заплатить больше налогов» на площади Сан-Марко в Венеции, 23 июня 2025 года Greenpeace / AP / Scanpix / LETA

Наклейка «Безос, поцелуй меня в зад», 13 июня 2025 года Andrea Pattaro / AFP / Scanpix / LETA Venice, Italy: the new movement ''No Space for Bezos'', June 14, 2025 Matteo Chinellato / IPA / ZUMA Press / Scanpix / LETA

Плакат «No Space for Bezos» на мосту Риальто в Венеции, 13 июня 2025 года Manuel Silvestri / Reuters / Scanpix / LETA

Венецианские бизнесмены, в частности, владельцы отелей и ресторанов, тоже осудили протестующих. «Мы не можем позволить шумному меньшинству дискредитировать имидж этого города в глазах мира. Венеция — это город, который приветствует людей, а не отталкивает их», — заявили они.

Агентство Lanza & Baucina, которое отвечает за организацию свадьбы, заявило, что «слухи о „захвате“ города полностью ложны и диаметрально противоположны нашим целям». По словам организаторов, Безос сделал пожертвование на сохранение Венецианской лагуны, поручил минимизировать нарушения в работе города и по максимуму . «Если свадьба пройдет, как планировалось, без этих надоедливых протестов, люди даже не заметят этого», — проворчал вице-мэр города по туризму Симоне Вентурини.