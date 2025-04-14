Компания Blue Origin успешно провела суборбитальный полет ракеты New Shepard с полностью женским экипажем.

Ракета взлетела с космодрома в Техасе, полет продолжался около 11 минут и был полностью автоматическим. Ракета поднималась до высоты 105 километров, то есть примерно на пять километров выше линии Картмана — условной границы между атмосферой Земли и космосом.

В составе экипажа были певица Кэти Перри, журналистка и невеста владельца Blue Origin Джеффа Безоса Лорен Санчес, активистка Аманда Нгуен, аэрокосмический инженер Айша Боу, кинопродюсер Кериэнн Флинн, радиоведущая CBS News Гэйл Кинг.

Женский экипаж в космосе. Как прошел полет Blue Origin Meduza

Это был одиннадцатый суборбитальный полет New Shepard с экипажем на борту. Blue Origin организует такие полеты с 2021 года.

Прошедший полет стал первым с 1963 года (первого полета Валентины Терешковой), в котором приняли участие только женщины.

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