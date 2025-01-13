Запуск тяжелой ракеты компании Blue Origin (ее основал Джефф Безос) отложен в третий раз Это частный проект, который может составить конкуренцию SpaceX

13 января с космодрома на мысе Канаверал во Флориде должен был состояться первый запуск тяжелой частично многоразовой ракеты «Нью Гленн», которую разработала компания Джеффа Безоса Blue Origin. Запуск был отменен незадолго до старта: компания сослалась на неполадки в одной из подсистем ракеты и сообщила, что рассматривает возможности для следующей попытки. Ее дата неизвестна.

Это уже третий перенос запуска «Нью Гленн» в 2025 году. Изначально он планировался на 10 января. Попытку перенесли на 12 января из-за погоды в Атлантике, где должна будет пройти посадка первой ступени на баржу. 11 января Blue Origin заявила, что погодные условия по-прежнему неблагоприятны для посадки ракеты-носителя, и вновь передвинула дату запуска на день.

Что это за ракета и зачем она Безосу

Джефф Безос показал, как будет выглядеть ракета «Нью Гленн», в 2016 году. Она была названа в честь Джона Гленна — первого американского астронавта, который совершил орбитальный космический полет в 1962 году. Ракета относится к тяжелому классу: ее аналогами в этом смысле являются российские «Протон-М» и «Ангара-А5», китайский «Великий поход — 5», а также «Фалькон Хеви» компании SpaceX. В отличие от последней, она несколько больше: высота «Нью Гленн» — 98 метров (против 70 у «Фалькон Хэви»), диаметр — 7 метров (против 3,7 метра у ракеты компании Илона Маска). «Нью Гленн» имеет двухступенчатую конструкцию. Первая ступень, которую планируется использовать многократно (она рассчитана минимум на 25 полетов), оснащена семью кислородно-метановыми двигателями собственной разработки Blue Origin. Вторая — двумя двигателями BE-3U на жидком водороде и жидком кислороде.

Верхняя ступень ракеты одноразовая и несет полезную нагрузку. Она способна вывести 13 тонн на геостационарную орбиту и 45 тонн на низкую околоземную орбиту (в многоразовом варианте, то есть с посадкой первой ступени, по-видимому, несколько меньше). Грузоподъемность ракет Безоса и Маска сопоставима, но за счет большего диаметра грузового отсека «Нью Гленн» может нести более габаритный груз. Blue Origin утверждает, что в ракету поместятся более 30 капсул для экипажа корабля «Нью Шепард» (размером 3,05 на 3,8 метра) и более 20 грузовиков с объемом кузова 22 кубических метра.

Как отмечает The Verge, «Нью Гленн» важна не только с точки зрения конкуренции между SpaceX и Blue Origin за государственные контракты, но и имеет ключевое значение для инициативы Amazon в сфере спутникового интернета Project Kuiper — конкурента Starlink. При этом первую партию спутников Project Kuiper планируется вывести на орбиту в 2025 году с помощью ракет Falcon 9 компании SpaceX. Amazon планирует запустить 3236 спутников, что вдвое меньше, чем есть у SpaceX — 6850 спутников Starlink.

Как должен пройти запуск (когда он все-таки состоится)

11 января Blue Origin опубликовала предполагаемый план полета в своем аккаунте в соцсети X.

Журналисты «Би-би-си», следившие за попыткой запуска, описывают этот план так: через несколько минут после взлета первая ступеть должна отделиться и опуститься на посадочную платформу в Атлантическом океане. Судно с посадочной площадкой получило название «Жаклин» — в честь матери Джеффа Безоса.

Другая часть ракеты с грузом на борту продолжит путь на орбиту, за которым будет наблюдать команда на Земле. Общая продолжительность полета по плану составит около шести часов. В первом полете «Нью Гленн» полезной нагрузкой стал демонстратор технологий для межорбитального буксира Blue Ring.

Сама Blue Origin подчеркнула, что главная цель первого запуска — безопасно достичь орбиты, а все остальное назвала «вишенкой на торте». В частности, это касается «амбициозной» посадки ускорителя с первой попытки. SpaceX Илона Маска понадобилось несколько попыток, чтобы успешно посадить ускоритель «Супер Хэви» — часть многоразовой ракеты-носителя «Старшип». Ракеты взрывались либо в воздухе, либо после посадки.

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