«Мне не нужны эти медали и бумажки» The Washington Post поговорила с украинским военным, который участвовал в награждении в Сумах, когда город атаковали российские ракеты

Тела погибших в результате российского удара по городу Сумы Yehor Kryvoruchko / Kordon.Media / Global Images Ukraine / Getty Images

Журналисты The Washington Post поговорили с 38-летним украинским военным по имени Александр, который участвовал 13 апреля в церемонии награждения военнослужащих в Сумах. Во время этой церемонии российские войска нанесли ракетный удар по городу. По словам Александра, мероприятие проходило в подвале здания Сумского университета. По последним данным, в результате ракетного удара погибли 35 человек, почти 130 пострадали.

В церемонии участвовали в том числе солдаты из 117-й бригады, в которой служит Александр. В момент российского удара военные находились в безопасности под землей. Александр рассказал, что никто из них не пострадал. Во время удара на улице находилась жена Александра с детьми. Его шестилетняя падчерица получила осколочное ранение легкого.

В разговоре с журналистами Александр назвал проведение такой церемонии безответственным и ненужным — город находится в 30 километрах от российской границы, не имеет сильной системы ПВО и подвергается регулярным атакам. Украинский солдат рассказал, что воевал в районе Белгородской области и его вызвали в Сумы на церемонию награждения. По словам Александра, это вызвало у него раздражение.

«Мне не нужны эти медали и бумажки, — сказал он The Washington Post во время интервью в больнице, где лечат его дочь. — Я хочу убить всех русских солдат и вернуться к мирной жизни». Александр считает на «100% ответственным» за гибель мирных жителей главу Сумской областной военной администрации Владимира Артюха.

The Washington Post пишет, что в день удара центр Сум, где находятся культурный центр и государственный университет, был полон людей, так как это были «первые по-настоящему теплые выходные весны» и Вербное воскресенье. Церемония награждения военных началась в подвале университета в 10 утра. Вскоре по центру города ударили две российские ракеты. Президент Украины Владимир Зеленский рассказывал, что первая попала в одно из зданий университета, вторая разорвалась над улицей.

Официально власти Украины не подтверждали проведение церемонии награждения военных в Сумах. Но такую информацию опубликовали некоторые украинские политики еще в первые часы после удара. В частности, мэр города Конотоп в Сумской области Артем Семенихин заявил, что российские военные обстреляли Сумы в тот момент, когда там проходило награждении военных 117-й бригады теробороны, которое согласовал и организовал Владимир Артюх. Позже сам Артюх признал, что в день ракетного удара по центру Сум в городе планировалось награждение украинских военных. «Моей инициативы там не было. Я был приглашен», — рассказал он. 15 апреля стало известно, что правительство Украины согласовало увольнение Артюха с должности главы Сумской областной военной администрации. Однако указ президента Украины об увольнении чиновника еще не опубликован.

14 апреля Минобороны России подтвердило, что российские войска нанесли удар двумя ракетами «Искандер-М» по городу Сумы. По утверждению российского военного ведомства, целью удара было место проведения совещания командного состава оперативно-тактической группы «Северск» ВСУ. В результате удара убиты более 60 украинских военнослужащих, утверждает Минобороны РФ. В сообщении также говорилось, что «киевский режим продолжает использовать украинское население в качестве живого щита, размещая военные объекты и проводя мероприятия с участием военнослужащих в центре густонаселенного города».

The Washington Post отмечает, что заявление Минобороны России о погибших военных не подтверждается, так как больницы Сум заполнены гражданскими, а на кладбищах хоронят мирных жителей.

В Сумах хоронят погибших

«Ее похоронили в концертном наряде» В Сумах прощаются с погибшими в результате российского ракетного удара. Более 30 пострадавших остаются в больницах. Фотографии

В Сумах хоронят погибших

«Ее похоронили в концертном наряде» В Сумах прощаются с погибшими в результате российского ракетного удара. Более 30 пострадавших остаются в больницах. Фотографии