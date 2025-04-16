«Ее похоронили в концертном наряде» В Сумах прощаются с погибшими в результате российского ракетного удара. Более 30 пострадавших остаются в больницах. Фотографии

Российские войска 13 апреля нанесли ракетный удар по Сумам. Погибли, по последним данным, 35 человек, почти 130 пострадавшим потребовалась помощь врачей. Из-за ракетного удара в Сумах и во многих других городах Украины был объявлен траур. 15 апреля в Сумах прошли первые похороны погибших. В больницах города спустя три дня после ракетного удара оставались 32 человека, получивших ранения, состояние четверых из них, в том числе одного ребенка, врачи оценивали как тяжелое.

На месте гибели пианистки, преподавателя Сумского профессионального колледжа искусств и культуры Елены Когут. 15 апреля 2025 года Evgeniy Maloletka / AP / Scanpix / LETA

13-летний Кирилл Ильяшенко ехал в автобусе, попавшем в зону поражения российской ракеты. Мальчик, несмотря на осколочные ранения головы, сумел выбить окно и разблокировать дверь, чтобы выжившие пассажиры смогли выбраться. 14 апреля 2025 года Kostiantyn Liberov / Libkos / Getty Images

Кирилл в больнице вместе с мамой Мариной. 14 апреля 2025 года Kostiantyn Liberov / Libkos / Getty Images

По данным городского совета Сум на 16 апреля, в больницах города оставались 32 пострадавших в результате российского ракетного удара, в том числе шестеро детей. Состояние четверых раненых, в том числе одного ребенка, врачи оценивали как тяжелое. 15 апреля 2025 года Kostiantyn Liberov / Libkos / Getty Images

Прощание с пианисткой, солисткой-органисткой Еленой Когут. «Были сотни людей. Ее похоронили в концертном наряде. И, как положено, проводили аплодисментами. Она была гениальной пианисткой», — рассказал «Громадське» заместитель директора областной филармонии Александр Даниленко. 15 апреля 2025 года Evgeniy Maloletka / AP / Scanpix / LETA

С Еленой Когут прощались в колледже и в Сумском национальном театре имени Щепкина (на фото). Помимо работы в филармонии и преподавания, Когут работала в театральном оркестре. У нее остались двое сыновей. 15 апреля 2025 года Kostiantyn Liberov / Libkos / Getty Images

Похороны 43-летней учительницы Марины Чудесы и ее матери, 64-летней Людмилы Сергиенко. Они пытались помочь пострадавшим после первого ракетного удара и погибли из-за удара второй ракеты. 15 апреля 2025 года Roman Pilipey / AFP / Scanpix / LETA

«Они ехали сюда, на кладбище, убирать здесь могилки», — рассказал на похоронах Марины Чудесы и Людмилы Сергиенко их родственник. Марина преподавала биологию и основы здоровья в сумской школе № 2, где проработала 21 год. У нее остались двое дочерей, младшая из которых учится в 9 классе Roman Pilipey / AFP / Scanpix / LETA

Первая ракета ударила по Конгресс-центру Сумского государственного университета. Второй удар, который повлек наибольшее количество жертв, был нанесен по университетскому учебному корпусу. Людмила Михайленко, психолог гуманитарной миссии «Пролиска», рассказывала «Громадьске»: «Это центр города. Здесь много людей гуляли. Выходной день. Мне так запомнилось, когда мы вчера приехали на место прилета… А люди идут мимо этого все, с вербой освященной. И просто плачут…». 14 апреля 2025 года Vlada Liberova / Libkos / Getty Images

Проект помощи украинцам «Давайте», который совместно запустили «Медуза», «Служба поддержки» и «Дождь», начал собирать деньги для пострадавших при российском ударе по Сумам. Оформить платеж можно здесь. Пострадавшие люди, а также фонды, которые оказывают им поддержку, могут подать заявку на получение помощи здесь. С момента запуска проекта «Давайте» в феврале 2024 года на помощь мирным украинцам, пострадавшим от российской агрессии, было перечислено более 850 тысяч евро.