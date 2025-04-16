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«Ее похоронили в концертном наряде» В Сумах прощаются с погибшими в результате российского ракетного удара. Более 30 пострадавших остаются в больницах. Фотографии
Источник: Meduza
Российские войска 13 апреля нанесли ракетный удар по Сумам. Погибли, по последним данным, 35 человек, почти 130 пострадавшим потребовалась помощь врачей. Из-за ракетного удара в Сумах и во многих других городах Украины был объявлен траур. 15 апреля в Сумах прошли первые похороны погибших. В больницах города спустя три дня после ракетного удара оставались 32 человека, получивших ранения, состояние четверых из них, в том числе одного ребенка, врачи оценивали как тяжелое.
Проект помощи украинцам «Давайте», который совместно запустили «Медуза», «Служба поддержки» и «Дождь», начал собирать деньги для пострадавших при российском ударе по Сумам. Оформить платеж можно здесь. Пострадавшие люди, а также фонды, которые оказывают им поддержку, могут подать заявку на получение помощи здесь. С момента запуска проекта «Давайте» в феврале 2024 года на помощь мирным украинцам, пострадавшим от российской агрессии, было перечислено более 850 тысяч евро.