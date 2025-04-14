Минобороны РФ подтвердило, что российские военные нанесли удар по Сумам. По утверждению ведомства, там было «совещание командного состава ВСУ»

Российские военные нанесли удар двумя ракетами «Искандер-М» по городу Сумы 13 апреля, подтвердило Минобороны РФ.

По утверждению российского военного ведомства, целью удара было место проведения совещания командного состава оперативно-тактической группы «Северск» ВСУ. В результате удара убиты более 60 украинских военнослужащих, заявляет Минобороны РФ.

«Киевский режим продолжает использовать украинское население в качестве живого щита, размещая военные объекты и проводя мероприятия с участием военнослужащих в центре густонаселенного города», — говорится в заявлении российских военных.

Ранее на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не станет комментировать удар ВС РФ по городу Сумы 13 апреля. Он предложил ориентироваться на информацию Минобороны РФ.

«Я лишь могу повторить и напомнить вам неоднократные заявления и нашего президента, и наших военных представителей о том, что наши военные наносят удары исключительно по военным и околовоенным целям», — сказал представитель Кремля.

По данным властей Украины, одна российская ракета в Сумах попала в здание университета, а вторая разорвалась над улицей. В результате российского удара по Сумам 13 апреля погибли 34 человека, в том числе двое детей. Ранены не менее 119 человек, в их числе 15 детей.

Мэр Конотопа, второго крупного города Сумской области, заявлял, что в момент удара в Сумах проходило награждение военных 117-й бригады территориальной обороны и раскритиковал за это главу областной военной администрации Владимира Артюха. Военные, как утверждает мэр Конотопа Артем Семенихин, при ударе не пострадали, поскольку успели спуститься в укрытие.

Бердичевская районная военная администрация сообщала, что в результате российского удара по Сумам погиб командующий 27-й реактивной артиллерийской бригадой имени Петра Калнышевского и бывший заместитель командира 26-й отдельной артиллерийской бригады ВСУ полковник Юрий Юла. Позже пост об этом удалили из соцсетей администрации.

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