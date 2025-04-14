Бердичевская военная администрация сообщила о гибели полковника ВСУ при российском ударе по Сумам. Позже пост был удален

Бердичевская районная военная администрация сообщила, что в результате российского удара по Сумам погиб командующий 27-й реактивной артиллерийской бригадой им. Петра Калнышевского и бывший заместитель командира 26-й отдельной артиллерийской бригады ВСУ полковник Юрий Юла.

Сообщение о гибели Юлы было опубликовано в фейсбуке Бердичевской районной военной администрации утром 14 апреля. Ссылаясь на него, новости о гибели Юлы написали многие украинские СМИ, однако в течение нескольких часов после этого пост в фейсбуке был удален.

Удар по центру города Сумы был нанесен 13 апреля, в Вербное воскресенье. По словам президента Украины Владимира Зеленского, российские войска нанесли два удара баллистическими ракетами: первая попала в одно из зданий университета, вторая разорвалась над улицей. В результате удара погибли, по последним данным, 34 человека, в числе которых двое детей. Пострадали не менее 119 человек, в их числе 15 детей.

Мэр Конотопа, второго крупного города Сумской области, заявил, что в момент удара в Сумах проходило награждение военных 117-й бригады территориальной обороны и раскритиковал за это главу областной военной администрации Владимира Артюха. Военные, как утверждает мэр Конотопа Артем Семенихин, при ударе не пострадали, поскольку успели спуститься в укрытие. О награждении военных также писали народный депутат Верховной рады Марьяна Безуглая и бывший украинский депутат Игорь Мосийчук.

Читайте также

Российские войска ударили ракетами по центру города Сумы. Более 30 человек погибли, больше 100 ранены Зеленский заявил: «Только сволочь так может действовать»

Читайте также

Российские войска ударили ракетами по центру города Сумы. Более 30 человек погибли, больше 100 ранены Зеленский заявил: «Только сволочь так может действовать»