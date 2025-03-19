Весной в издательстве «Медузы» впервые в русском переводе выйдет книга Саймона Шустера . В ней рассказывается о том, как украинский лидер встретил широкомасштабное российское вторжение в феврале 2022 года и сумел возглавить оборону своей страны. Книга выпускается в партнерстве с Zygaro, с которыми мы уже издавали книгу Григория Родченкова «Допинг. Запрещенные страницы» и книгу Михаила Зыгаря «Война и наказание».

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Саймона Шустера, американского журналиста русского происхождения, корреспондента журнала Time, называют главным биографом Владимира Зеленского. С ним Шустер, более пятнадцати лет проработавший в Украине, познакомился в 2019-м — когда президентская кампания самого популярного комика страны была в разгаре.

После начала полномасштабного вторжения Саймон около года провел с командой Зеленского в Киеве, пользуясь уникальным правом доступа в президентский комплекс на Банковой улице («Медуза» публиковала его репортаж о жизни президентского офиса после двух месяцев войны).

Именно там возник замысел его книги: рассказать о том, как глава государства и его окружение пережили первый год с начала полномасштабной российской агрессии, чтобы зафиксировать важную перемену, произошедшую с Зеленским, — как из человека, еще вчера далекого от всякой политики, он превратился в лидера воюющей страны.

В книгу вошли как знаковые события первых девяти месяцев войны — битва за Киев, трагедия в Буче, контрнаступление ВСУ в Харьковской области, освобождение Херсона, — так и то, что им предшествовало или осталось за рамками боевых сводок.

Книга корреспондента Time Саймона Шустера «Шоумен: Владимир Зеленский и война в Украине» была впервые опубликована в 2024 году в американском издательстве HarperCollins.

Саймон Шустер дал интервью Михаилу Зыгарю

«Зеленскому тяжело придерживаться протокола. Он говорит на равных со всеми» Михаил Зыгарь взял интервью у Саймона Шустера — автора книги о президенте Украины. Вот о чем они говорили

Саймон Шустер дал интервью Михаилу Зыгарю

«Зеленскому тяжело придерживаться протокола. Он говорит на равных со всеми» Михаил Зыгарь взял интервью у Саймона Шустера — автора книги о президенте Украины. Вот о чем они говорили