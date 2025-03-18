На ютьюб-канале писателя и журналиста Михаила Зыгаря вышло интервью Саймона Шустера — американского журналиста, который пишет об Украине для журнала Time. В начале 2024 года Шустер выпустил книгу «Шоумен». Это биография президента Украины Владимира Зеленского, с которым Шустер провел много времени в первый год полномасштабной войны. Скоро эта книга выйдет на русском языке в издательстве «Медузы». Зыгарь поговорил с Шустером о том, из-за чего Зеленский уволил Валерия Залужного с должности главкома ВСУ и почему рассчитывал (но не смог) наладить отношения с президентом США Дональдом Трампом. Мы пересказываем главное из этого интервью.

Ссора с Трампом не была шоком для окружения Зеленского ЗЫГАРЬ

О том, сколько может продлиться война

По словам Шустера, когда он начинал работу над книгой о Зеленском, то сказал ему, что это будет книга о первом годе полномасштабной войны России с Украиной. «Зеленский спросил: „Ты думаешь, что война продлится больше года?“ Это была не шутка. Это было после Бучи, но тогда у Зеленского еще была надежда закончить войну с помощью переговоров. Он точно не рассчитывал, что война будет длиться так долго», — говорит Шустер.

О том, как найти общий язык с Трампом

Шустер впервые увидел Зеленского еще до того, как тот стал президентом Украины. Описывая его избирательную кампанию в своей книге, журналист сравнил его с Дональдом Трампом. По словам Шустера, Зеленский в то время тоже считал, что они с Трампом похожи — оба были выходцами с телевидения (Трамп когда-то снимался в успешном реалити-шоу) и аутсайдерами в политике. «Это их связывало, и Зеленский считал, что когда он придет к власти, ему будет легко найти общий язык с Трампом, его рассмешить, развеселить и с ним подружиться», — вспоминает Шустер.

По мнению журналиста, Зеленский очень изменился с 2019 года, когда он стал президентом, и если когда-то они с Трампом могли быть похожи, то сейчас сильно отличаются друг от друга.

О бывшем главкоме ВСУ Валерии Залужном — и провале украинского контрнаступления

Один из важнейших персонажей книги Шустера — Валерий Залужный, который на момент написания книги был главнокомандующим ВСУ. Отставку популярного генерала с этого поста в начале 2024 года многие объясняли желанием Зеленского избавиться от потенциального политического конкурента. Однако Шустер считает, что основной причиной стало не это, а неудачное контрнаступление ВСУ на юге Украины в 2023 году — за которое бывший главком, по его словам, чувствует свою ответственность.

«Там [в Офисе президента Украины] вызывало раздражение, когда военный, губернатор или другой политик, как они говорили, пиарился на войне. Некоторые поступки Залужного вызывали такое раздражение и воспринимались как намек на будущую политическую карьеру», — говорит Шустер.

При этом после увольнения Залужного журналист спрашивал у него, собирается ли он идти в политику. Залужный говорил, что ему поступает много предложений об этом, но он от них «отмахивается», потому что «не знает, что бы он как лидер предложил сейчас». «На тот момент (это был 2024 год, через несколько месяцев после его увольнения), он говорил, что когда он будет востребован, то, может быть, вернется к руководящим должностям — если его позовут и если ему будет, что предложить», — добавил журналист.

О ссоре Зеленского с Трампом

«Я думаю, все проиграли [от этой ссоры]. Все выглядели не очень хорошо. Я тогда был в Киеве и ужинал с офицером Вооруженных сил Украины. <…> Мы посмотрели [видео из Белого дома], и этот офицер, который не является большим поклонником Зеленского, сказал: „Молодец“. Он стоял гордо, показал, что он не раб и никогда таким не станет. Это вызвало огромное уважение среди людей в Киеве, с которыми я общался, — даже тех, кто не является сторонником Зеленского. Не только этот офицер, но и многие другие [сказали то же самое]», — вспоминает Шустер.

По его словам, вместе с уважением к Зеленскому в Украине ощутили страх: «В военных кругах и кругах ВПК говорили „Сколько у нас месяцев осталось, если Трамп перекроет нам весь кислород“». Когда США остановили военную помощь Украине, самым болезненным для ВСУ, по словам Шустера, стало прекращение обмена разведданными. Из-за этого некоторые подразделения украинской армии фактически «ослепли» на фронте.

«Некоторые дипломаты говорили, что надо было просто промолчать. Американские дипломаты Зеленскому и его команде точно говорили: „Подпишите соглашение [о полезных ископаемых], и все“. Но не вышло. И надо сказать, что в окружении Зеленского не сильно удивились тому, что произошло. Потому что подобные ссоры случались за закрытыми дверьми на протяжении последних трех лет — и с Джо Байденом, и с лидерами других стран. Зеленскому часто тяжело во время полномасштабной войны придерживаться протокола. Рутинизированная дипломатия — это не его. Он говорит прямо и на равных со всеми», — рассказал Шустер.

Фрагмент книги «Шоумен»

«Война продолжается. Но Зеленский уже переродился в лидера военного времени» Журналист Time Саймон Шустер — главный биограф президента Украины периода большой войны. Он написал несколько важных статей о Зеленском, а теперь выпустил книгу о нем

Фрагмент книги «Шоумен»

«Война продолжается. Но Зеленский уже переродился в лидера военного времени» Журналист Time Саймон Шустер — главный биограф президента Украины периода большой войны. Он написал несколько важных статей о Зеленском, а теперь выпустил книгу о нем