У нас интересные новости: «Медуза» совместно с проектом Zygaro готовит к выпуску новую книгу Михаила Зыгаря — «Война и наказание: Как Россия уничтожала Украину».

Михаил Зыгарь — один из самых важных современных авторов, пишущих по-русски, — и один из самых успешных и востребованных у международной аудитории. В России, где Зыгарь, разумеется, объявлен «иностранным агентом», его книги до войны выходили огромными тиражами. Нетрудно догадаться, что у «Войны и наказания» нет никаких шансов попасть на российские книжные полки. Несмотря на это, «Медуза» сделает все, чтобы ее прочитали везде, в том числе в России.

«Война и миф» (2007) — о войнах нулевых, на которых сам Зыгарь побывал в качестве военного корреспондента

«Вся кремлевская рать» (2015) — об окружении Путина и о его превращении из «либерально настроенного» президента в авторитарного лидера

«Империя должна умереть» (2017) — об истории России начала XX века, о революциях и о революционерах

«Все свободны» (2021) — о президентских выборах 1996 года и о том, как ими закончилась история российской демократии

В своей новой книге Михаил Зыгарь ищет ответы на вопросы, которые останутся для российского общества главными на многие десятилетия: как в принципе могло случиться 24 февраля и почему жертвой российской агрессии стала именно Украина? Объяснение Зыгарь обнаруживает в исторических мифах, которые на протяжении веков пестовала российская власть. В мифах не только об Украине, но и о самой России. В мифах, которыми оказался одержим и Владимир Путин.

Рассказывая истории людей, которые боролись против деспотизма, сражались за свободу, отстаивали свою национальную идентичность перед лицом угнетения — от Богдана Хмельницкого до Владимира Зеленского, — Михаил Зыгарь убедительно развенчивает эти мифы. А вместе с ними — «логическое обоснование», которым Путин и его окружение воспользовались, чтобы оправдать свои преступления против соседней страны.

Сергей Плохий, один из самых известных современных украинских историков

Михаил Зыгарь приглашает нас пройти непростой путь переосмысления не только недавнего, но и, казалось бы, бесповоротно ушедшего прошлого, чтобы понять путь сегодняшней России к краю бездны — агрессии против Украины, которая стала самой кровавой войной на континенте со времен Второй мировой. Эта книга не только путеводитель по прошлому, но и призыв изменить настоящее .

Как же достать такую замечательную книгу?

Если вы не в России, вы можете купить новую бумажную книгу Зыгаря — и прочесть ее первыми

Книга Михаила Зыгаря выходит очень скоро — в октябре 2023 года. Ее можно будет купить в главных русскоязычных книжных магазинах за пределами России, а также заказать через интернет. Мы обязательно расскажем, как это сделать, — и опубликуем список всех книжных, где будет продаваться «Война и наказание».

Покупая книги «Медузы», вы помогаете нам выплачивать гонорары авторам. Кроме того, благодаря вам читатели из России смогут прочитать книгу Михаила Зыгаря (и другие тексты, которые не пройдут цензуру) — причем совершенно бесплатно.

Потому что:

Если вы в России, чуть позже вы сможете прочитать книгу Зыгаря в приложении «Медузы». Бесплатно!

«Война и наказание» не может быть издана в современной России. Ни один книжный магазин не рискнет поставить ее на полку. Даже везти эту книгу в Россию из-за границы — рискованное мероприятие. Поэтому книга Михаила Зыгаря чуть позже будет доступна совершенно бесплатно в приложении «Медузы» (как и все остальные книги, которые выпускает наше издательство). Оно умеет обходить блокировки и по-прежнему доступно в РФ.

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Если вы все пропустили

«Медуза» запускает свое издательство. В октябре 2023 года выйдет первая книга — «Моя любимая страна» Елены Костюченко Оставьте свой имейл — и вы сможете раньше всех узнать, что она уже вышла

«Медуза»