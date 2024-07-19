Григорий Родченков, бывший спортивный чиновник, написал книгу о допинговой программе в России и отъезде в США. Она выходит в издательстве «Медузы»

В июле в издательстве «Медузы» выйдет книга Григория Родченкова «Допинг. Запрещенные страницы».

Родченков — бывший глава московского Антидопингового центра, который в середине нулевых эмигрировал в США и сообщил всему миру о существовании в России государственной системы допинга.

В книге Родченков рассказывает, что толкнуло его на этот шаг, почему проиграло борьбу за чистый спорт и как российские спортивные функционеры десятилетиями обманывали зарубежных соперников и собственных болельщиков.

Как отмечает сам автор в предисловии, при написании книги он ставил перед собой две задачи: во-первых, развеять «домыслы и сказки, десятилетиями не сходившие с газетных страниц и экранов телевизоров», а во-вторых, показать развернутую картину подходов в борьбе с допингом в исторической перспективе.

Заказать книгу можно будет в нашем «Магазе».

Заявления Родченкова о махинациях с допинг-пробами в России, проводившимися под контролем властей, привели к серии масштабных расследований ВАДА и МОК. По их итогам выяснилось, что показать рекордный результат по количеству медалей на Олимпиаде в Сочи России удалось в том числе благодаря системе подмены допинг-проб, которая курировалась на государственном уровне.

Россия была дисквалифицирована с Олимпиад 2018-го, 2021-го и 2022-го годов: спортсмены выступали на них без национального флага и гимна. Некоторые отдельные россияне были дисквалифицированы пожизненно или на длительные сроки, у них отобрали ранее полученные медали.

После 2022 года Россия, признавшая нарушения и объявившая о реформах антидопинговой системы, должна была полноценно вернуться в мировой спорт, однако этого не произошло из-за вторжения в Украину. Из-за него сборную отстранили от международных соревнований на неопределенный срок.