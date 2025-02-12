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11 февраля в интернете появился ролик с американскими звездами кино и людьми из IT-индустрии, одетыми в майки с надписью «Канье» и поднятым средним пальцем. Никто из героев ролика на самом деле в нем не снимался. Его создал с помощью искусственного интеллекта блогер из Израиля Ори Беджерано, который специализируется на подобных видео.

В ролике, который меньше чем за сутки собрал 28 тысяч лайков в инстаграме, нет предупреждения о том, что он сгенерирован с помощью ИИ. Однако дисклеймер об этом под видео добавил сам Instagram. Кроме того, ник Беджерано (oribejerano_ai) и подпись в его аккаунте («эксперт по генеративному ИИ») дают представление о том, какой контент он публикует.

Беджерано заявил, что выложил ролик, адресованный Канье Уэсту, потому что рэпер «снова перешел все возможные красные линии». «Пора самым жестким образом реагировать на таких антисемитов», — призвал блогер. Никто из знаменитостей, изображения которых он использовал в своем видео, пока не выразил возмущения. При этом одна из них, Скарлет Йоханссон, ранее выступала против использования ее голоса для озвучивания ИИ.

На прошлой неделе американский рэпер Йе — так официально зовут Канье Уэста — опубликовал в Х серию постов, в которых назвал себя «нацистом», заявил, что «любит» Адольфа Гитлера и не доверяет евреям. Также он написал, что у него есть «власть» над его женой Бьянкой Цензори (недавно рэпера заподозрили в том, что он заставил ее выйти без одежды на церемонии вручения «Грэмми») и что обвиняемого в изнасилованиях рэпера Пи Дидди надо освободить из-под ареста.

Через пару дней Йе показал во время Суперкубка рекламный ролик с призывом заходить на сайт его бренда Yeezy, где продавалась лишь футболка со свастикой за 20 долларов. Остальные товары с сайта были удалены. Как пишет Business Insider, ассортимент сайта был изменен уже после рекламы, а медиаагентство USIM, которое выступило посредником при ее покупке, заявило, что не знало, какие товары Йе собирается рекламировать. В самой рекламе футболки не упоминались.

Антидиффамационная лига (ADL) — американская некоммерческая организация, противостоящая антисемитизму, — напомнила, что свастика была принята Гитлером в качестве основной эмблемы нацистов. «Если этого недостаточно, на сайте Канье футболка , что является кодовым обозначением „Хайль Гитлер“», — подчеркнули в ADL.

Сейчас сайт Yeezy недоступен, а аккаунт Йе в Х деактивирован (представитель рэпера Майло Яннопулос заявил, что тот заблокировал его сам). Кроме того, российский дизайнер Гоша Рубчинский, который работал главным дизайнером бренда Yeezy с декабря 2023 года, сообщил об уходе со своего поста вскоре после твитов Йе. Люди из окружения рэпера пока никак не комментировали его поведение.

Йе уже делал антисемитские заявления и признавался в симпатии к Гитлеру в 2022 году. Тогда Twitter, еще не сменивший название на Х, заблокировал его аккаунт, а компания Adidas разорвала партнерство с Yeezy. Оно было восстановлено меньше четырех месяцев назад. До этого Йе извинился за свои антисемитские посты и заявил, что писал их под воздействием алкоголя.

Рэпер не раз признавался в своих ментальных проблемах. В 2016 году его госпитализировали с галлюцинациями и паранойей после того, как он обвинил рэпера Джей Зи в том, что тот «готов подослать к нему киллеров». Спустя два года Йе заявил, что в том же 2016-м ему диагностировали биполярное расстройство. А буквально неделю назад он рассказал, что прошел повторную диагностику, и она показала, что у него не биполярное расстройство, а аутизм. Рэпер добавил, что перестал принимать лекарства от биполярного расстройства.