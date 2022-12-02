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Аккаунт рэпера Канье Уэста (также известного как Йе) в Twitter заблокировали за подстрекательство к насилию. Это произошло менее чем через две недели после того, как музыкант вернулся на платформу после предыдущей блокировки по аналогичным причинам.

В октябре Уэст прервал молчание в твиттере, которое хранил с выборов президента США в 2020 году. Вечером 8 октября он опубликовал твит, который и стал причиной блокировки. В сообщении говорилось:

Я сейчас немного сонный, но когда я проснусь, я перейду в смертельный против ЕВРЕЙСКОГО НАРОДА. Смешно, что я-то на самом деле не могу быть антисемитом, потому что темнокожие люди — на самом деле евреи, а вы, ребята, со мной игрались и пытались прокатить любого, кто против вашей повестки.

Какая публикация рэпера стала поводом для новой блокировки, точно не известно. СМИ предполагают, что речь идет об изображении звезды Давида, слитым со свастикой. Этот твит был опубликован 1 декабря и последовал за рядом высказываний музыканта, в том числе о симпатиях к Адольфу Гитлеру, в шоу InfoWars конспиролога ультраправого толка Алекса Джонса.

Рэпер, лицо которого всю передачу закрывала маска, участвовал в программе Джонса вместе с националистом Ником Фуэнтесом, отрицающим Холокост. Темой беседы стал ужин Уэста и Фуэнтеса с 45-м президентом США Дональдом Трампом. Встреча прошла 23 ноября — через неделю после того, как Трамп заявил, что вновь будет баллотироваться на пост президента от Республиканской партии на выборах 2024 года.

После ужина республиканцы по всей стране раскритиковали Трампа за встречу с «одними из самых известных антисемитов» Америки, отмечает The Washington Post. Сам Трамп оправдывался, что не знает о публичных заявлениях Уэста и Фуэнтеса о евреях. По данным The Washington Post, бывший президент не ожидал негативной реакции и рассчитывал, что «шумиха вскоре уляжется».

В шоу InfoWars 1 декабря Джонс заявил, что рэпер «не Гитлер, не нацист» и не заслуживает того, чтобы его демонизировали. В ответ Уэст сказал:

Ну, я вижу хорошее в Гитлере. Я люблю всех… Евреи не могут говорить мне: «Вы можете любить нас, вы можете любить то, что мы делаем с вами при помощи контрактов, вы можете любить то, что мы продвигаем с помощью порнографии. А этот парень, который придумал автомагистрали, придумал тот самый микрофон, который я использую как музыкант, — вы не можете говорить вслух, что этот человек когда-то сделал что-то хорошее». С меня хватит. С меня хватит этого разделения. Каждый человек обладает чем-то ценным, вносит свой вклад. В частности, Гитлер.

Джонс перед рекламной паузой в передаче заявил, что ему не нравятся нацисты. Рэпер ответил: «Мне нравится Гитлер». После перерыва он добавил, что «нацисты делали и хорошие вещи», а люди «не должны постоянно осуждать нацистов».

В шоу Канье Уэст среди прочего обвинил «сионистов» в подавлении свободы слова. Он также заявил, что «сатана проникает в сердца сионистов и заставляет их творить зло». «Мне не нравится слово „зло“ рядом с нацистами… Я люблю евреев, но также я люблю нацистов», — сказал музыкант. В беседе он также поддержал Фуэнтеса, который заявил, что считает себя «очень пропутинским» и «очень пророссийским». Рэпер ответил: «Я тоже».

Высказывания Канье Уэста в передаче Джонса резко раскритиковала . Она назвала Джонса, Уэста и Фуэнтеса «отвратительным триумвиратом сторонников теории заговора, отрицателей Холокоста и антисемитов». Организация призвала «консерваторов, которые ошибочно потакали Канье Уэсту, осознать, что он изгой».

Из твиттера республиканцев, входящих в комитет палаты представителей по вопросам судопроизводства, удалили октябрьский твит в поддержку рэпера. В нем говорилось: «Канье. Илон. Трамп».

Канье Уэст за последние месяцы неоднократно выступал с заявлениями, которые вызывали резкую общественную реакцию. От сотрудничества с рэпером отказались несколько крупных брендов. Так, в октябре Adidas решил пересмотреть договор о партнерстве после того, как Канье Уэст появился на публике в футболке «White Lives Matter» («Жизни белых имеют значение»). По оценке Forbes, подобные выступления стоили рэперу статуса миллиардера.

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