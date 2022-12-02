Twitter заблокировал аккаунт Канье Уэста из-за призывов к насилию

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Владелец Twitter Илон Маск сообщил, что аккаунт рэпера Канье Уэста (также известного как Йе) в соцсети заблокировали за подстрекательство к насилию.

«Я старался изо всех сил. Несмотря на это, он снова нарушил наше правило о запрете подстрекательства к насилию. Аккаунт будет заблокирован», — написал Илон Маск.

На странице Уэста опубликовано автоматическое сообщение от Twitter: «Действие учетной записи приостановлено».

Впервые аккаунт Канье Уэста заблокировали 9 октября из-за антисемитского твита. Его разблокировали 28 октября после того, как Илон Маск стал владельцем Twitter.

1 декабря Канье Уэст выступил в шоу популяризатора теорий заговора Алекса Джонса и, в частности, заявил, что ему нравится Адольф Гитлер, пишет Rolling Stone. Рэпер также поддержал другого участника шоу — националиста Ника Фуэнтеса, отрицающего Холокост, который сказал, что считает себя «очень пропутинским» и «очень пророссийским». Канье ответил: «Я тоже».

Во время шоу музыкант позволил другим участникам опубликовать сообщения в своем твиттере. Через несколько часов после эфира рэпер опубликовал несколько твитов с фотографиями, в том числе изображение звезды Давида, слитое со свастикой.