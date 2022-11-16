Дональд Трамп объявил о выдвижении в президенты США

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Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что вновь будет баллотироваться на пост главы государства от Республиканской партии на выборах 2024 года.

«Чтобы снова сделать Америку великой и прекрасной, сегодня я выдвигаю свою кандидатуру на пост президента Соединенных Штатов. Возвращение Америки начинается прямо сейчас!» — заявил Трамп, выступая во вторник перед сторонниками в своем поместье Мар-а-Лаго во Флориде.

В своей речи бывший президент подверг критике нынешнюю администрацию США во главе с Джо Байденом. Он заявил, что страна находится в упадке из-за демократов и если бы он находился у власти, то не было бы войны в Украине.

Документы о выдвижении Дональда Трампа в президенты уже поданы в Федеральную избирательную комиссию США.

Дональд Трамп — 45-й по счету президент США, он возглавлял страну с января 2017-го по январь 2021 года.

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