«Все, что было, осталось в прошлом». Adidas и Йе (он же Канье Уэст) помирились после разрыва партнерства из-за антисемитских комментариев рэпера

Немецкий производитель одежды и обуви Adidas заключил мировое соглашение с рэпером Йе (в прошлом — Канье Уэст). Стороны договорились прекратить любые судебные разбирательства из-за решения компании разорвать партнерство с артистом в 2022 году. Об этом заявил генеральный директор Adidas Бьорн Гульден, сообщает Bloomberg 29 октября.

«Обе стороны заявили, что не видят необходимости продолжать борьбу, и отозвали все иски», — сообщил Бьорн Гульден, представлял результаты компании за третий квартал 2024 года.

По его словам, соглашение не предусматривает никаких денежных выплат. «Никто никому больше ничего не должен. Так что все, что было, осталось в прошлом», — сказал Гульден.

Немецкая компания разорвала партнерство с рэпером в октябре 2022 года после того, как он сделал ряд антисемитских высказываний. Adidas назвала комментарии Йе «неприемлемыми, полными ненависти и опасными».

После разрыва партнерства у Adidas остались запасы товаров из линейки одежды и обуви Yeezy, созданной вместе с Йе, на примерно 1,2 миллиарда евро.

Как сообщает The Guardian, Adidas продает огромные партии Yeezy и жертвует вырученные деньги неправительственным организациям. Ожидается, что все запасы Yeezy будут проданы к концу 2024 года.

Партнерство Adidas и Канье Уэст началось в 2014 году. Сотрудничество стало одним из самых успешных в истории спортивной одежды, линейка Yeezy сделала рэпера миллиардером. После разрыва отношений Йе заявил, что за один день его состояние сократилось на два миллиарда долларов из-за того, что многие компании отказались с ним работать.

Бьорн Гульден в 2023 году говорил, что Adidas потерял «одну из самых успешных коллабораций в истории», но отметил, что разрыв отношений с третьими лицами — «это часть бизнеса». По данным аналитиков, которые приводит Bloomberg, до разрыва партнерства на Yeezy приходилось около половины всей прибыли Adidas.

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Гоша Рубчинский будет делать коллекции для Yeezy — модного бренда Канье Уэста Эту пару называют самыми влиятельными людьми в мире уличной моды — но только среди тех, кого со скандалом отменили. Чего ждать от такого союза?

что происходит с Yeezy

Гоша Рубчинский будет делать коллекции для Yeezy — модного бренда Канье Уэста Эту пару называют самыми влиятельными людьми в мире уличной моды — но только среди тех, кого со скандалом отменили. Чего ждать от такого союза?