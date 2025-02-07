Гоша Рубчинский объявил, что ушел из бренда Yeezy — в тот же день, когда Канье Уэст назвал себя нацистом
Дизайнер из России Гоша Рубчинский объявил, что покинул бренд Yeezy, основанный рэпером Йе (более известен как Канье Уэст). Сообщение об этом появилось в инстаграме дизайнера 7 февраля.
«Я глубоко благодарен Йе и всей команде Yeezy за незабываемый опыт, который навсегда останется со мной», — сообщил Рубчинский, который занимал должность главного дизайнера Yeezy. По его словам, последняя коллекция Yeezy, созданная при его участии, вышла в декабре 2024 года.
По словам Рубчинского, в дальнейшем он намерен «продолжать развивать свое творческое видение, исследуя новые проекты и развивая прежние идеи». Дизайнер сообщил, что перезапустит собственный бренд Gosha Rubchinskiy.
Гоша Рубчинский объявил о прекращении сотрудничества с Yeezy вскоре после того, как основатель бренда Канье Уэст 7 февраля сделал ряд неоднозначных заявлений в соцсети X. «Я — нацист», — написал рэпер в одном из сообщений. В другом посте Канье Уэст призвал называть его «Йадольфом Йитлером».
Канье Уэст — человек с ментальными проблемами. Ему диагностировали биполярное расстройство. Позже он заявлял, что у него аутизм.
Канье Уэст уже делал антисемитские заявления, за что подвергся критике в декабре 2022 года. Тогда из-за его высказываний аккаунт рэпера в твиттере (ныне X) временно заблокировали, а компания Adidas разорвала с ним партнерство (стороны помирились в 2024 году).
Гоша Рубчинский работал главным дизайнером Yeezy с декабря 2023 года.