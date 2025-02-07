Дизайнер из России Гоша Рубчинский объявил, что покинул бренд Yeezy, основанный рэпером Йе (более известен как Канье Уэст). Сообщение об этом появилось в инстаграме дизайнера 7 февраля.

«Я глубоко благодарен Йе и всей команде Yeezy за незабываемый опыт, который навсегда останется со мной», — сообщил Рубчинский, который занимал должность главного дизайнера Yeezy. По его словам, последняя коллекция Yeezy, созданная при его участии, вышла в декабре 2024 года.

По словам Рубчинского, в дальнейшем он намерен «продолжать развивать свое творческое видение, исследуя новые проекты и развивая прежние идеи». Дизайнер сообщил, что перезапустит собственный бренд Gosha Rubchinskiy.

Гоша Рубчинский объявил о прекращении сотрудничества с Yeezy вскоре после того, как основатель бренда Канье Уэст 7 февраля сделал ряд неоднозначных заявлений в соцсети X. «Я — нацист», — написал рэпер в одном из сообщений. В другом посте Канье Уэст призвал называть его «Йадольфом Йитлером».

Канье Уэст — человек с ментальными проблемами. Ему диагностировали биполярное расстройство. Позже он заявлял, что у него аутизм.

Канье Уэст уже делал антисемитские заявления, за что подвергся критике в декабре 2022 года. Тогда из-за его высказываний аккаунт рэпера в твиттере (ныне X) временно заблокировали, а компания Adidas разорвала с ним партнерство (стороны помирились в 2024 году).

Гоша Рубчинский работал главным дизайнером Yeezy с декабря 2023 года.

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