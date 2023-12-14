Гоша Рубчинский стал главным дизайнером Yeezy

Дизайнер из России Гоша Рубчинский занял пост главного дизайнера бренда Yeezy, основанного рэпером Канье Уэстом.

Пресс-релиз о назначении Рубчинского компания Yeezy выпустила вечером 13 декабря. Канье Уэст опубликовал его в своем аккаунте в соцсети X (ранее Twitter).

«Приход этого легендарного российского дизайнера в Yeezy, ведущий мировой бренд в музыке и моде, является важным достижением в истории дизайна», — говорится в заявлении.

Под брендом Yeezy Канье Уэст в сотрудничестве с Adidas выпускал кроссовки, пользующиеся огромным спросом, а также одежду и аксессуары. В 2022 году Adidas разорвал партнерство с Канье Уэстом из-за его антисемитских высказываний.

Гоша Рубчинский один из самых известных в мире российских дизайнеров. Именной бренд Рубчинского выпускал коллаборации с Burberry, Leviʼs, FILA, Adidas и рядом других марок и модных домов.

Неофициальная информация о возможном сотрудничестве Рубчинского и Уэста появлялась еще несколько лет назад. Рубчинский, в частности, в 2018 году сделал эскиз для одной из татуировок Уэста.

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Их Гуф Канье Уэст продолжает делать что-то странное — и несет страшные репутационные потери. Но не только репутационные: его состояние уже сократилось на миллиард