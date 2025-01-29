Жители деревни Кфар-Кила в Южном Ливане жгут покрышки, протестуя против того, что им не дают вернуться домой Rabih Daher / AFP / Scanpix / LETA

Перемирие между Израилем и Ливаном, срок которого должен было истечь 26 января, продлено до 18 февраля. Заявленная причина: ливанская армия не успела занять позиции на юге страны. По этой причине израильские войска задерживаются в южном Ливане. Это уже привело к столкновениям с местными жителями и гибели людей.

Соглашение, заключенное 26 ноября после почти двух месяцев интенсивных боев, предусматривает вывод израильских войск из Ливана и уход вооруженных формирований «Хизбаллы» за реку Литани — условную границу Южного Ливана. Ливанская армия должна остаться единственной военной силой в регионе. Фактически это повторение основных положений резолюции 1701 Совета безопасности ООН от 2006 года (по итогам Второй Ливанской войны). И пока все выглядит так, что эти условия, как и 19 лет назад, останутся невыполненными.

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В воскресенье, 26 января, когда израильтяне должны были уйти, жители деревень в Южном Ливане, эвакуированные на время войны, стали собираться у пропускных пунктов, намереваясь вернуться домой. Больше половины населения этого региона составляют мусульмане-шииты — социальная база «Хизбаллы». Во многих случаях подготовка к возвращению превратилась в демонстрации под флагами «Хизбаллы» и портретами ее погибшего лидера Хасана Насраллы.

Нынешний глава организации Наим Кассем провозгласил, что «Хизбалла» не признает продления соглашения и требует немедленного вывода израильских войск. Последовали попытки прорыва линии разграничения, в нескольких местах израильским солдатам пришлось открыть огонь. Погибли больше 20 человек.

Израиль, со своей стороны, регулярно обвиняет Ливан и «Хизбаллу» в нарушении соглашения. Он обнаруживает вооруженных людей и склады оружия в зоне, которая должна быть очищена от «Хизбаллы», оповещает об этом ливанскую сторону и международных гарантов перемирия (США, Францию и Временные силы ООН в Ливане) — но они ничего не предпринимают. В таких случаях соглашение предоставляет Израилю «полную свободу действий» — и он накрывает предполагаемый источник угрозы артиллерийским огнем. Во вторник, 26 января, израильский беспилотник разбомбил склад оружия «Хизбаллы» в Набатии, при этом пострадали 14 человек.

«Хизбалла» позиционирует себя как «народную армию», которая реализует право Ливана на самооборону, раз уж официальная армия на это не способна. Что же касается ухода за Литани, организация настаивает, что многие ее члены — жители Южного Ливана, и никто не вправе заставлять их покидать свои дома.

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Кроме того, в ливанской армии — той самой, которая, по условиям соглашения, должна обеспечивать разоружение группировки на юге, — есть немало людей, которые одобряют действия «Хизбаллы». Среди них — генерал Сухиль Бахидж Гарб, южанин и шиит, глава ливанской военной разведки в регионе. Он, как и многие другие ливанские офицеры, регулярно бывает в координационном центре, где представители ливанской армии и Временных сил ООН договариваются о совместных действиях. Перед истечением первоначального срока перемирия в прессу утекли сведения, что Гарб передавал «Хизбалле» данные, которые получал в координационном центре. Эти данные помогали группировке скрыть от международных инспекторов склады оружия и прочую военную инфраструктуру.

28 января «Хизбалла» передала под контроль ливанской армии объект «Имад-4» — подземный комплекс с бункерами и туннелями, по которым может проехать грузовик. Этот объект сама «Хизбалла» показала в пропагандистском видео в августе 2024 года, еще до входа израильских войск в Ливан, демонстрируя свою готовность к войне. Когда комплекс заняла армия, тяжелых вооружений там уже не было.

За последние пять месяцев — с тех пор как Израиль начал наземную операцию в Ливане — «Хизбалла» заметно ослабла. Она лишилась большей части своего ракетного арсенала. Погибли не только многие ее боевики, но и ключевые лидеры: Фуад Шукр, Ибрагим Акиль, Хасан Насралла, его преемник и преемник преемника. Эти потери стали важным фактором революции в Сирии: когда в конце ноября 2024 года противники Башара Асада пошли в наступление, «Хизбалла» не пришла сирийскому диктатору на помощь, как это произошло в 2011-м. Падение Асада, в свою очередь, стало новым ударом по «Хизбалле»: Сирия перестала быть каналом, по которому Иран поставлял ей оружие.

За этим последовало снижение политического влияния «Хизбаллы». Она не смогла заблокировать избрание президента Ливана — им стал Жозеф Аун, бывший главнокомандующий армией. Вслед за тем страна после долгого перерыва обрела полноценного премьер-министра — Навафа Салама, который прежде был председателем Международного суда ООН. Оба этих политика считаются противниками Ирана — в том, что касается его влияния на Ливан — и, соответственно, противниками «Хизбаллы». Вероятно, вскоре в Ливане впервые за 20 лет появится правительство без «Хизбаллы».

Группировка, очевидно, стремится продемонстрировать, что, несмотря на весь этот ущерб, ее рано списывать со счетов. Наим Кассем раз за разом заявляет о «победе над Израилем» — ведь «Хизбалла» снова выжила. И возвращение жителей Южного Ливана в свои деревни под флагом организации должно стать выражением этой «победы».

«Медуза»