Президентом Ливана стал главнокомандующий армией Жозеф Аун. Его избрание означает ослабление влияния Ирана в регионе
Парламент Ливана во втором туре избрал на пост президента страны главнокомандующего армией Жозефа Ауна, сообщает CNN.
Президентский пост в стране оставался вакантным более двух лет после того, как в октябре 2022 года закончился срок полномочий Мишеля Ауна (он не родственник Жозефа Ауна — прим. «Медузы»). До сегодняшнего дня было 12 неудачных попыток избрать нового президента Ливана.
Первый тур голосования прошел утром 9 января, однако Жозеф Аун не смог набрать необходимые для победы 86 голосов из 128. Во втором туре он набрал уже 99 голосов.
Как отмечает CNN, Ауна поддерживают США и Саудовская Аравия. Результат голосования показал ослабление влияния ливанской группировки «Хизбалла» после войны с Израилем, подчеркивает Reuters. Агентство добавляет, что избрание Ауна демонстрирует возможное возрождение влияния Саудовской Аравии в стране и ослабление влияния Ирана. О том, что победа Ауна означает снижение влияния Ирана, пишет также Bloomberg.
Победа Ауна во втором туре стала возможна после того, как его поддержали члены парламента из «Хизбаллы». В первом туре они воздержались от голосования.
Как сообщает «Би-би-си» со ссылкой на источники в ливанских политических кругах, накануне голосования представители Запада и нескольких арабских стран активизировали контакты с властями Ливана с целью поспособствовать избранию Ауна. По данным издания, утром 8 января посланники Франции и Саудовской Аравии встречались с группой ливанских политиков.
60-летний Аун возглавлял армию с марта 2017 года и должен был уйти в отставку в январе 2024 года, но его полномочия дважды продлевались из-за войны «Хизбаллы» и Израиля. Associated Press пишет, что новому правительству Ливана, которое назначил Аун, придется столкнуться с серьезными проблемами, так как страна уже несколько лет находится в экономическом кризисе. Лидеры страны еще в 2022 году достигли предварительного соглашения с Международным валютным фондом о пакете финансовой помощи, но смогли провести лишь небольшое количество реформ, необходимых для заключения сделки с МВФ.
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