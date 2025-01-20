Власти США депортировали в Россию жителя города Коврова во Владимирской области, Евгения Машинина, который просил убежища из-за задержаний в РФ. После возвращения российские власти продолжили преследовать активиста, сообщило 18 января издание «Довод», поговорившее с Машининым.

Евгений Машинин пытался получить убежище в США после того, как в России его четыре раза задерживали на протестных акциях. По разным данным, Машинина преследовали в России из-за участия в митингах команды политика Алексея Навального, а также из-за протестных акций против пыток заключенных и против российско-украинской войны. Европейский суд по правам человека в июне 2023 года присудил ему пять тысяч евро из-за двух задержаний на акциях команды Навального.

В решении ЕСПЧ говорилось, что Евгения Машинина дважды задерживали в Москве на акциях команды Алексея Навального — 26 марта 2017 года на митинге против коррупции, организованном после выхода фильма «Он вам не Димон» о Дмитрий Медведеве, и 31 января 2021 года на акции в поддержку Навального, задержанного после возвращения в Россию. В первом случае Машинину назначили административный штраф 15 тысяч рублей, во втором — семь суток административного ареста. Правозащитная организация «ОВД-Инфо» сообщала, что 17 октября 2021 года Машинина задержали на Пушкинской площади в Москве, где он проводил одиночный пикет с плакатом «Пытки — это позор». Это случилось спустя несколько дней после того, как проект Gulagu.net начал публиковать записи пыток в российских колониях. Тогда Машинина отпустили без составления протокола. Евгения Машинина задержали 6 марта 2022 года на антивоенной акции, прошедшей в Москве вскоре после начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину. Как пишет «Довод», тогда Дорогомиловский районный суд Москвы назначил активисту административный штраф, сумма не называется.

Судя по материалам «Довода», Машинин приехал в США 12 мая 2023 года. По словам самого активиста, он пересек мексикано-американскую границу (как именно, он не уточнил), после чего его поместили в изолятор иммиграционной и таможенной полиции США в штате Техас. Машинин рассказал, что провел в миграционной тюрьме 13 месяцев, после чего предстал перед судьей Кевином Териллом, который постановил депортировать его.

«У судьи Кевина Терилла рейтинг одобрений практически ноль процентов, выиграть было невозможно, даже решение ЕСПЧ не помогло. Там даже человеку, у которого уголовное дело, отказали, судья ему сказал: „Вас посадят, но не убьют“», — рассказал активист. Когда именно судья вынес решение по делу Машинина, до конца неясно, но, вероятно, это произошло не ранее июня 2024 года.

Евгений Машинин рассказал «Доводу», что после депортации в Россию к нему сразу пришли полицейские, которые составили в отношении него два административных протокола — о «дискредитации» армии и о мелком хулиганстве. Ковровский городской суд Владимирской области рассмотрел оба протокола 25 и 26 декабря 2024 года. В решении суда по делу о мелком хулиганстве говорилось, что Машинин «громко выражался грубой нецензурной бранью в присутствии посторонних граждан», за что ему назначили двое суток административного ареста. Подробности дела о «дискредитации» армии в сообщении суда не приводятся. По данным «Довода», Машинину назначили административный штраф в размере 35 тысяч рублей из-за антивоенных постов во «ВКонтакте».

После двух суток, проведенных под арестом по делу о мелком хулиганстве, Евгений Машинин уехал из России. Сейчас, по его словам, он находится в Марокко.

Судя по открытым источникам, ранее власти США не депортировали в Россию политических активистов, которые запрашивали убежище из-за преследования в РФ. При этом известно, что в 2022-2023 годах в Россию депортировали людей, которые отказывались участвовать в российско-украинской войне, несмотря на то, что Белый дом «приветствовал» россиян, запрашивавших убежище из-за мобилизации в РФ.

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