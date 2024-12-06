Сирия была местом, где российские генералы быстро строили карьеры и получали награды Теперь наступление исламистских боевиков может обернуться для РФ «чувствительным поражением». Главное из статьи «Русской службы Би-би-си»

Боевики исламистских группировок патрулируют окрестности аэропорта в Алеппо. 2 декабря 2024 года Omar Haj Kadour / AFP / Scanpix / LETA

Российская группировка появилась в Сирии в сентябре 2015 года, когда президент Башар Асад потерял контроль над большей частью страны, захваченной боевиками « ». Россия тогда впервые столкнулась с санкциями и международной изоляцией — после аннексии Крыма, провозглашения «республик» Донбасса и крушения малайзийского Боинга MH-17 в Донецкой области. В связи с этим, говорится в статье «Русской службы Би-би-си», Владимиру Путину было важно доказать, что он по-прежнему остается значимым игроком на мировой арене.

Российские власти заявляли, что наземного российского контингента в Сирии не будет. Сирийская армия должна была воевать на земле при поддержке российских воздушно-космических сил. Фактически штурмовые операции проводились силами наемников ЧВК Вагнера, которая действовала в координации с российским командованием в Сирии.

«В такой конфигурации российские генералы могли приписывать себе чужие успехи на земле, а российские власти — отрицать наличие каких-либо значительных потерь в Сирии», — пишет «Би-би-си», называя Сирию «местом, где российские генералы делали карьеры» и получали награды. Так, за успехи в этой стране звезды Героев России получили генерал Сергей Суровикин, попавший в опалу после основателя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина, глава российского генштаба Валерий Герасимов, бывший заместитель министра обороны Дмитрий Булгаков, в 2024-м ставший фигурантом уголовного дела о растрате в особо крупном размере, а также генерал Александр Дворников.

В декабре 2017 года глава генштаба Герасимов докладывал Путину, что «территория Сирии полностью освобождена от террористов, а все бандформирования ИГИЛ уничтожены». Вскоре Путин посетил авиабазу Хмеймим, где заявил о завершении активной фазы операции в Сирии и постепенном сокращении численности контингента в этой стране. На деле Сирия стала для России главным логистическим хабом, через который российские наемники улетали в Судан, Ливию, Мали и Центральноафриканскую республику.

Осенью 2021 года в Сирии находились российских военных. В марте 2024 года выяснилось, что несмотря на два года российско-украинской войны, контингент РФ в Сирии не уменьшился — а наоборот увеличился почти на 500 человек. «Би-би-си» связывает рост численности российских военных в Сирии с провалившимся мятежом Евгения Пригожина и разгромом ЧВК Вагнера. После гибели бизнесмена оставшимся в Сирии наемникам пришлось подписать контракт с Минобороны РФ и влиться в состав российской группировки либо уехать в Африку.

Несколько российских военных, проходивших службу в Сирии после начала полномасштабного российского вторжения в Украину, говорили «Би-би-си», что попасть именно в эту страну, «а не на , после февраля 2022-го стало считаться большой удачей. Но после начала наступления исламистских боевиков во главе с группировкой на силы Башара Асада эта ситуация может измениться.

Почему исламистские боевики начали наступление именно сейчас

Исламисты дошли до центра Алеппо — второго по величине города Сирии Почему они начали штурм именно сейчас? Как это связано с действиями Израиля, Турции и России? И что перед этим происходило в регионе?

Почему исламистские боевики начали наступление именно сейчас

Исламисты дошли до центра Алеппо — второго по величине города Сирии Почему они начали штурм именно сейчас? Как это связано с действиями Израиля, Турции и России? И что перед этим происходило в регионе?

На момент начала наступления российской группировкой в Сирии командовал генерал-лейтенант Сергей Кисель. «Туда он был отправлен в ссылку после того, как полностью провалил операцию по захвату Харькова в 2022 году, — рассказал собеседник «Би-би-си», осведомленный о положении дел в российской армии. — Это он загонял наш спецназ в Харьков, который там сразу же окружили и уничтожили в одной из школ, а остальным частям он давал команду не заходить, тем самым полностью уничтожив координацию частей при штурме. Далее Кантемировская дивизия под его руководством фактически утратила боеспособность, и закончилось все так же паническим бегством с оставлением всей тяжелой бронетехники ВСУ. Генерал Кисель стал одним из главных поставщиков танков ВСУ еще до того, как это стало мейнстримом среди американцев и немцев».

После падения Алеппо Кисель был отправлен в отставку. Его заменил генерал-полковник Александр Чайко, который уже командовал российским контингентом в Сирии в сентябре—декабре 2022 года. Власти Украины считают Чайко ответственным за военные преступления, совершенные в Буче во время российской оккупации Киевской области в первые месяцы войны. Тогда он был командующим войсками Восточного военного округа. «В условиях продолжающейся войны с Украиной, сильного сокращения Черноморского флота <…> трудно представить, за счет чего и как Москва могла бы резко увеличить численность этой группировки. Или как генерал Чайко может иначе помочь президенту Асаду стабилизировать ситуацию с имеющимся в его распоряжении не самым большим контингентом», — пишет «Би-би-си».

Послушайте выпуск подкаста «Что случилось» о том, что происходит в Сирии и сможет ли Путин снова спасти Асада

Все эпизоды Что происходит в Сирии? Откуда взялись исламисты, вошедшие в Алеппо? И спасет ли Путин Башара Асада (снова)? 00:00 33:55

Z-блогеры, оправдывающие российское командование в Сирии, утверждают, что Алеппо и территории вокруг были зоной ответственности Ирана и боевиков ливанской «Хизбаллы», которые в последнее время отвлечены на конфликт с Израилем.

Об этом же сказал «Би-би-си» представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер: «Все ключевые союзники Асада в последнее время были отвлечены — Россия, Иран, «Хизбалла», которая, конечно, независимая структура, но также финансируется и поддерживается Ираном, — все они были заняты другими конфликтами. Конкретная террористическая группа из оппозиции, которая начала это наступление, увидела возможность и воспользовалась ею».

Что будет дальше, представитель США предсказывать не берется. По его словам, Вашингтон пытается донести до всех сторон, с которыми контактирует, просьбу использовать свое влияние для снижения эскалации в Сирии. «Это ситуация, в которой есть правительство, запятнанное кровью своего народа, и террористическая организация. Особо хороших вариантов здесь нет, — сказал Миллер. — Это показывает, что отказ режима Асада участвовать в каком-либо политическом процессе, как этого уже много лет требует мировое сообщество, и нежелание выполнять резолюцию 2254 Совета безопасности ООН, которая призывала его к политическому процессу, создали вакуум вместо политического пути для сирийского народа. А это, в свою очередь, ведет к продолжению нестабильности».

В Госдепе США полагают, что Россия на фоне войны в Украине не сможет поддержать силы Асада так же, как это было на пике гражданской войны в Сирии. «Однако это не значит, что Россия не продолжит играть деструктивную роль в регионе», — добавил Миллер. Он предполагает, что ситуация в Сирии вряд ли станет темой для переговоров РФ и США, поскольку стороны не согласны с тем, каким должен быть исход войны в этой стране, хотя и согласны, что «Хайят Тахрир аш-Шам» — террористическая организация. «Мы хотим видеть политический процесс, который включает примирение различных фракций внутри Сирии. Москва же хочет полного укрепления режима Асада, что для нас неприемлемо», — пояснил собеседник «Би-би-си».

В свою очередь войска США все еще остаются в Сирии и Ираке, «чтобы продолжать работу коалиции по противодействию », которая, по словам Миллера, всегда остается угрозой в регионе. «Каждый новый всплеск нестабильности и усиление боевых действий потенциально создают почву для увеличения числа новобранцев ИГИЛ. На выходных мы отправили очень четкие сигналы, что любые атаки на наши войска, находящиеся там, не будут терпимы, как и атаки на наши интересы», — добавил представитель Госдепартамента США.

Всего через несколько дней после начала наступления исламистских боевиков сирийская армия потеряла контроль над одним из крупнейших городов страны — Алеппо. «Российской пропаганде пришлось срочно объяснять, почему это не поражение России, которая последние десять лет была главным союзником сирийского диктатора Башара Асада», — отмечает «Би-би-си». 5 декабря боевики вошли в город Хама.

Сгоревший танк сирийской армии на улице Хамы. 6 декабря 2024 года Mohammed Al-Rifai / AFP / Scanpix / LETA

Кроме того, в ходе наступления боевики захватили российское оружие, брошенное отступавшими силами Асада. В частности, как утверждается в статье, в их распоряжении оказался новейший российский зенитный ракетный комплекс «Панцирь-С1», несколько самолетов «МиГ-23», а также танки Т-90А и Т-72М, оставленные сирийскими войсками на авиабазе Кувейрис под Алеппо. В свою очередь несколько российских военных кораблей покинули свою многолетнюю базу в сирийском Тартусе (в Минобороны РФ объясняли перемещения кораблей учениями в Средиземном море).

По мере развития наступления боевиков российская операция в Сирии, которая рассматривалась как большой полигон для войск РФ, может обернуться «чувствительным военным и репутационным поражением», считает «Би-би-си».