Вид на церковь Святого Георгия в Алеппо, 4 декабря 2024 года Aaref Watad / AFP / Scanpix / LETA

Исламистские боевики, оппозиционные режиму президента Сирии Башара Асада и возглавляемые группировкой (ХТШ), вошли в центр Алеппо 29 ноября. В городе введен комендантский час, а местные жители опасаются выходить на улицы из-за авиаударов — и не знают, чего ждать от новой власти.

После захвата второго по величине города Сирии, в котором, по данным на 2021 год, жили более двух миллионов человек, боевики установили контрольно-пропускные пункты. Большинство заведений и предприятий в Алеппо закрылись, но спустя два дня, как рассказывают местные жители, начали открываться вновь. «На улицах есть движение. Это похоже на норму. Это ненормально, но это похоже на норму», — говорит владелец магазина в самом центре Алеппо, попросивший об анонимности. Однако почти все жители, по его словам, стараются держаться своих районов и не выходят за их пределы.

Администратор синдиката врачей Абдулкарим Лайла рассказывает, что уже через несколько часов после вторжения боевиков впервые за восемь лет отправился в южный район Алеппо, откуда был вынужден бежать в 2016 году после многомесячных бомбардировок и осады со стороны сил режима Башара Асада. «Чувствовать достоинство и свободу в своем районе — это то, чего не хватало многим сирийцам», — говорит Лайла.

Но в то время, как сторонники оппозиции говорят, что у них появился шанс вернуться в Алеппо, те, кто поддерживает режим, видят в боевиках грабителей и захватчиков, отмечает FT. Спустя несколько дней после прихода боевиков в Алеппо государственные медиа сообщили, что «террористические организации» занимаются саботажем, кражами и похищениями людей в городе.

Житель деревни на окраине Алеппо также рассказывает про комендантский час, введенный после прихода боевиков. В его районе были закрыты местная больница и пекарни. «Мы давно примирились с режимом, но это не значит, что мы с ними. И мы также не с повстанцами. Мы устали от войны и хаоса — мы просто хотим жить нормальной жизнью», — говорит он.

Жители рассказывают, что на улицах появились пикапы боевиков, полные вооруженных бойцов. Другие боевики в гражданской одежде охраняют закрытые правительственные здания. Закрытыми остаются и банки, а управление ООН по гуманитарным вопросам описывает «длинные очереди за хлебом в опасных условиях». Кроме того, в городе есть перебои с электричеством, которое появлялось периодически и только на несколько часов.

Очередь за хлебом в Алеппо, 3 декабря 2024 года Mahmoud Hasano / Reuters / Scanpix / LETA

Для тех, кто остается в Алеппо, одним из главных страхов стали постоянные авиаудары, говорит The Guardian 50-летний Махмуд. Он не называет фамилию, опасаясь возможного возвращения города под контроль сил Асада. По его словам, он слышал звуки бомбардировки недалеко от входа в университетскую больницу Алеппо в своем районе. Также под ударами оказались пять медицинских учреждений в Идлибе — провинции на северо-западе страны, которая давно находится под контролем исламистских боевиков и ХТШ.

По словам Махмуда, он перестал заправлять машину на любой из немногих заправочных станций в Алеппо, где еще осталось топливо, потому что опасается, что длинные очереди автомобилей могут стать целью удара. «Мы уже видели это раньше. Мы знаем, что этот режим не заботится о жизнях людей», — говорит он.

В ответ на наступление исламистских боевиков силы режима Асада совместно с российской авиацией начали наносить удары не только по Алеппо, но и по Идлибу, и в том числе по лагерю беженцев на окраине, где местные жители хотели укрыться, опасаясь бомбежки жилых кварталов. Один из беженцев, фармацевт и врач Мустафа Абеду, рассказывает об атаках на больницы и рынки. «Режим Асада атакует любой город, который больше не находится под их контролем. Военные самолеты атакуют жизненно важные объекты, чтобы оказать давление на силы оппозиции. Это ужасно, и все боятся этих атак», — говорит Абеду.

По данным ООН, погибшие есть как в Алеппо (в районе студенческих общежитий университета), так и в Идлибе — в результате «множественных авиаударов проправительственных сил», которые затронули местный рынок и пять жилых районов города.

В Алеппо приходом исламистских боевиков отдельно обеспокоены христиане, составляющие меньшинство. Однако судя по рассказам местных жителей, пока инцидентов не было. Джорджа Менешян, аналитик по вопросам внешней политики из Афин, у которого есть родственники в Алеппо, рассказал The Wall Street Journal, что после захвата города боевики постучали в двери некоторых христианских домов и сказали, что пришли с миром. «Они сказали им: „Вы можете праздновать свое Рождество“», — говорит Менешян. Еще одна жительница Алеппо, представившаяся христианкой, говорит, что поначалу у нее были опасения, но «никаких грабежей не было, а магазины и рестораны открылись на следующий день». По ее словам, «все были шокированы», потому что боевики обращались с местными жителями хорошо, хоть и «выглядят устрашающе».

Многие жители Алеппо, тем не менее, тревожатся из-за того, что не знают, как пришедшие боевики будут управлять городом. «Неопределенность — это то, что правит всеми людьми в Алеппо. Очень трудно предсказать, что может произойти дальше — в том числе, начнет ли режим полномасштабную атаку, чтобы вернуть город», — говорит собеседник The Guardian Махмуд. «Би-би-си» приводит цитаты жителей, которые говорят, что «люди напуганы», «чувствуют себя обманутыми» и не знают, что с ними случится.

Политический экономист аналитического центра New Lines Institute Карам Шаар считает, что, хотя ХТШ и доказала свою эффективность в управлении Идлибом, Алеппо станет более сложной задачей. Он отмечает, что в Идлибе группировке удалось добиться даже «небольшого экономического роста». Но Алеппо, по его словам, намного больше, сложнее, и в нем больше меньшинств.

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