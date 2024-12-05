Сирийские боевики вошли в город Хама

Исламистские группировки, ведущие наступление на севере Сирии против войск президента страны Башара Асада, вошли 5 декабря в город Хама (пятый по численности населения в списке крупнейших городов Сирии). Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление командира сирийских боевиков Хасана Абдула Гани. По его словам, в настоящее время бойцы продвигаются по нескольким маршрутам к центру города.

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR), базирующийся в Великобритании, подтверждает эту информацию. По его данным, группировка «Хайят Тахрир аш-Шам» после нескольких часов боев на окраинах Хамы сумела прорваться в северо-восточную часть города. Сейчас в Хаме идут ожесточенные бои, сопровождающиеся авиаударами со стороны правительственных войск по восточной части города и мосту Аль-Музайреб, пишет SOHR.

Сирийская армия сначала отрицала сообщения о наступлении боевиков в Хаме, однако позже объявила, что покинула центр города после прорыва ее обороны. Правительственные силы передислоцировались из Хамы и заняли позиции за пределами города, чтобы не подвергать опасности жизни мирных жителей, цитирует АР заявление сирийских войск.

Боевики исламистских группировок, воюющие против правительственных войск президента Сирии Башара Асада, начали наступление на севере страны 27 ноября. Через три дня они достигли центра города Алеппо. Сирийский наблюдательный совет по правам человека заявил, что боевики захватили как минимум половину территории города, а правительственные войска Сирии покинули Алеппо практически без сопротивления. Сирийская армия признала, что исламисты вошли «во многие районы города».

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