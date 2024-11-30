Сирийские боевики достигли центра Алеппо. По данным Reuters, правительственные силы закрыли аэропорт и дороги в город

Боевики исламистских группировок, воющие против правительственных войск президента Сирии Башара Асада, достигли центра города Алеппо, сообщает Reuters.

Сирийский наблюдательный совет по правам человека заявил, что боевики во главе с группировки захватили как минимум половину территории города, а правительственные войска Сирии покинули Алеппо практически без сопротивления.

Повстанцы у цитадели Алеппо. 30 ноября 2024 года Abdulaziz Ketaz / AFP / Scanpix / LETA

Боевики группировок, воющие против правительственных войск президента Сирии Башара Асад, в центре Алеппо. 30 ноября 2024 года Aaref Watad / AFP / Scanpix / LETA

Военные источники Reuters утверждают, что сирийские власти закрыли аэропорт Алеппо и дороги, ведущие в город, на фоне наступления повстанцев. Москва — один из ключевых союзников Асада — пообещала Дамаску дополнительную военную помощь, рассказали источники агентства. По их словам, новая техника начнет поступать в течение следующих 72 часов. Пока правительственным войскам приказали отступать из основных районов города, куда вошли повстанцы.

«Медуза» проанализировала ролики из Алеппо, которые, как предполагается, исламисты опубликовали в соцсетях. Судя по видео, боевики контролируют центр и западные окраины Алеппо, в том числе цитадель. При этом ранее в ходе войны в Сирии повстанцы не контролировали больше половины города, а также весь его центр. Журналисты «Би-би-си» также определили, что публикуемые повстанцами видео сняты в Алеппо.

В свою очередь государственные СМИ Сирии опровергли информацию о том, что повстанцы достигли города, пишет Reuters. Они сообщают, что Россия оказывает сирийским военным поддержку с воздуха, а правительственной армии удалось восстановить контроль над некоторыми позициями в сельской местности провинций Алеппо и Идлиб.

В 2016 году в результате наступления правительственных сил и их союзников, включая Россию и Иран, боевики были выбиты к окраинам Алеппо. С окраин их вытеснили в 2020 году.

Сирийские вооруженные группировки начали масштабное наступление на правительственные силы Башара Асада в западной части провинции Алеппо 27 ноября. Свои действия боевики назвали ответом на недавние артиллерийские обстрелы со стороны сил Асада.

Это первая крупная операция в регионе за последние четыре года. Как отмечает Аssociated Press, наступление началось, когда проиранские группировки, в первую очередь «Хизбалла», которые воевали на стороне правительственных сил, оказались отвлечены войной с Израилем.

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Сирийские повстанцы атаковали силы режима Башара Асада в Алеппо и взяли под контроль несколько деревень Это первое крупное столкновение сторон с момента прекращения огня в 2020 году

Что происходит в Сирии

Сирийские повстанцы атаковали силы режима Башара Асада в Алеппо и взяли под контроль несколько деревень Это первое крупное столкновение сторон с момента прекращения огня в 2020 году