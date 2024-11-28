Сирийские повстанцы атаковали силы режима Башара Асада в Алеппо и взяли под контроль несколько деревень Это первое крупное столкновение сторон с момента прекращения огня в 2020 году

Клубы дыма над местом столкновений в деревне Ариха на севере Сирии, 28 ноября 2024 года Omar Haj Kadour / AFP / Scanpix / LETA

Сирийские вооруженные группировки 27 ноября начали масштабное наступление на правительственные силы президента Башара Асада в западной части провинции Алеппо.

Центром противостояния правительственных войск и групп вооруженной оппозиции Алеппо стал еще с началом гражданской войны в Сирии в 2011 году. Позже к конфликту подключились и другие стороны: Россия и Иран поддержали сирийские правительственные силы, а Турция — оппозиционные Асаду группировки, контролирующие провинцию Идлиб на северо-западе страны. В 2020 году при участии России и Турции было заключено соглашение о прекращении огня.

Нынешнее столкновение называют первым крупным вооруженным конфликтом в регионе за последние четыре года. О начавшемся наступлении сообщили сами представители одной из повстанческих группировок, а также местные жители. Атаку возглавляет группировка «Хайят Тахрир аш-Шам», которая контролирует большую часть северо-западной Сирии и управляется бойцами бывшего сирийского отделения «Аль-Каиды».

Свои действия повстанцы назвали ответом на недавние артиллерийские обстрелы со стороны сил президента Сирии Башара Асада. В своем заявлении, на которое ссылается CNN, они утверждают, что захватили 13 деревень, включая стратегические города Урм-ас-Сугра и Анджара, базу 46 (крупнейшая база режима в западном Алеппо), а также оружие и транспортные средства, принадлежавшие правительственным силам.

В соцсетях появились ролики очевидцев, на которых виден поднимающийся в западной части Алеппо дым. На другом видео боец повстанческих сил срывает портрет Асада — как утверждается, в Анджаре. При этом сирийские государственные СМИ, как отмечает CNN, о столкновениях не сообщали.

В заявлении повстанцев также говорится, что в ходе наступления погибли 37 человек из правительственных сил. По последним данным мониторинговой группы «Сирийская обсерватория по правам человека», потери сил режима Асада составили 54 человека, а повстанцев — 99 человек. Эти цифры растут по мере поступления информации с мест.

В организации «Белые каски», которая следит за ходом сирийских конфликтов, заявили, что силы режима Асада совместно с российскими военными атаковали город Атариб к западу от Алеппо. В результате атак пострадали 11 мирных жителей, в том числе пятеро детей и две женщины, а также значительно повреждены жилые дома и городской рынок.

В ходе столкновения, вероятно, понесли потери и бойцы российских спецподразделений, которые в сирийском конфликте поддерживают армию президента Башара Асада. Военный аналитик Роб Ли пишет, что захваченное повстанцами оружие и снаряжение, которые видны на одной из фотографий, распространившихся в соцсетях, принадлежали, судя по всему, российскому бойцу. На другое видео (снятом предположительно также самими повстанцами) попали внедорожники Toyota Hilux, которые используют российские военные в Сирии. Журналист «Радио Свобода» Марк Крутов обратил внимание, что на этих внедорожниках установлены номерные рамки дилерского центра «Тойота Центр Новорижский», находящегося в Москве.

В Турции заявили, что внимательно следят за наступлением оппозиционных группировок на севере Сирии, а турецкие военные приняли «все виды мер» для защиты своих войск в стране.

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