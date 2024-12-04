45-й президент США Дональд Трамп приветствует кандидата в губернаторы Флориды Рона Десантиса во время предвыборного митинга. 31 октября 2018 года. Истеро, Флорида Joe Raedle / Getty Images

Избранный президент США Дональд Трамп рассматривает губернатора Флориды Рона Десантиса в качестве возможной замены эксперту телеканала Fox Питу Хегсету, которого он ранее выбрал главой Пентагона, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По словам собеседников газеты, Десантис был в списке кандидатов на пост министра обороны, который Трампу представила его переходная команда. Однако избранный президент в итоге решил выбрать Хегсета. Один из источников утверждает, что Трамп упоминал имя Десантиса в беседах с гостями его резиденции в Мар-а-Лаго, но пока обсуждение находится на ранней стадии.

Помимо Десантиса WSJ и ABC News называют потенциальной заменой Хегсету сенатора от Айовы Джони Эрнст, сенатора от Теннесси Билла Хагерти, члена палаты представителей, республиканца из Флориды Майка Уолтца, который уже номинирован на должность советника по нацбезопасности, а также Элбриджа Колби — бывшего сотрудника Пентагона и союзника избранного вице-президента Джей Ди Вэнса.

К списку кандидатов на должность министра обороны вернулись, поскольку Сенат может не одобрить кандидатура Хегсета после обвинений в сексуализированном насилии, выдвинутых в его адрес.

Что в США говорили о выдвижении Пита Хегсета

«Я не знал, кто он, еще 20 минут назад». Новым главой Пентагона Трамп решил назначить комментатора телеканала Fox — чиновники в Вашингтоне «шокированы» А Илон Маск будет «оптимизировать» работу правительства

Что в США говорили о выдвижении Пита Хегсета

«Я не знал, кто он, еще 20 минут назад». Новым главой Пентагона Трамп решил назначить комментатора телеканала Fox — чиновники в Вашингтоне «шокированы» А Илон Маск будет «оптимизировать» работу правительства

Об обвинениях в адрес Хегсета стало известно в середине ноября. Вскоре полиция города Монтерей, Калифорния опубликовала отчет с подробностями. Из документа следует, что женщина, имя которой не разглашается, обвинила комментатора Fox в сексуализированном насилии. По ее словам, это произошло в 2017 году в гостиничном номере Hyatt Regency Monterey после выступления Хегсета на конференции, организованной Калифорнийской федерацией женщин-республиканок.

Заявительница утверждала, что Хегсет забрал ее телефон и заблокировал дверь гостиничного номера, когда она попыталась уйти. При этом женщина говорила, что плохо помнит тот вечер, поскольку выпила больше алкоголя, чем обычно. В свою очередь Хегсет утверждал, что не раз спрашивал ее о согласии на секс и убедился, что та «не против происходящего». Запись с камер наблюдения отеля показывает, что Хегсет вместе с женщиной покинули бар, держась за руки. Свидетели, опрошенные полицией, дали противоречивые показания: одна заявила, что в баре Хегсет вел себя агрессивно и приставал к ней, другой сказал, что женщина, обвинившая комментатора в насилии, флиртовала с ним.

Адвокаты Хегсета заявили, что полиция проводила расследование, но в итоге ему не предъявили никаких обвинений. Кроме того, в 2020 году, как сообщили адвокаты, Хегсет заплатил женщине, обвинявшей его в насилии, неуказанную сумму в рамках соглашения о неразглашении — после того как она пригрозила подать иск в суд. Адвокаты объяснили это решение тем, что комментатор боялся потерять работу на канале Fox, если об обвинениях станет широко известно.

Как отмечает WSJ, команда Трампа была «ошеломлена» появившимися подробностями. Теперь не менее шести сенаторов-республиканцев, по информации WSJ, могут проголосовать против назначения эксперта Fox главой Пентагона. Однако публично пока ни один сенатор не заявлял, что выступит против Хегсета, а Трамп по-прежнему публично его поддерживает. Люди, близкие к команде избранного президента, полагают, что Хегсет может не выдержать дальнейшей проверки, и считают, что ближайшие 48 часов станут для него решающими.

Ранее, напоминает издание, сенаторы-республиканцы уже выступили против назначения Мэтта Гетца, которого Трамп выдвинул на пост генерального прокурора и главы Минюста. Это произошло после того, как Гетца обвинили в употреблении наркотиков, сексе с несовершеннолетней, а также в том, что он платил женщинам за секс. Обвинения относятся к событиям 2017-2019 годов. Минюст США ранее вел расследование в отношении политика, но в итоге не выдвинул обвинения. Отдельное расследование продолжает комитет по этике палаты представителей.

В итоге Гетц отозвал свою кандидатуру, а Трамп выбрал нового кандидата на пост генпрокурора США — бывшую генпрокурора Флориды и адвоката политика Пэм Бонди.

Рона Десантиса ранее считали союзником Дональда Трампа, пишет WSJ. Но в 2023 году Десантис решил побороться с Трампом за выдвижение кандидатом в президенты США от Республиканской партии, что стало началом конфликта между политиками. Десантис критиковал Трампа, утверждая, что тот не способен победить. Трамп в ответ назвал губернатора Флориды «нелояльным». В итоге после выдвижения Десантис лишь терял популярность и в январе 2024-го вышел из гонки, поддержав конкурента.

По данным WSJ, «общие друзья» Трампа и Десантиса постарались восстановить отношения между политиками. 3 декабря республиканцы вместе посетили панихиду по погибшим сотрудникам правоохранительных органов в Палм-Бич, Флорида. Источники издания утверждают, что Десантису сообщили об обсуждении его возможного назначения на пост главы Пентагона. По данным собеседников ABC News, губернатор выразил к этому интерес. При этом «некоторым из окружения Трампа сильно не нравится Десантис», утверждают собеседники WSJ. По их словам, это может свести на нет его шансы на назначение.

Кто такой Рон Десантис

Главный конкурент Трампа проигрывает ему из-за чрезмерного консерватизма Рон Десантис вряд ли сможет одолеть бывшего президента на праймериз республиканцев

Кто такой Рон Десантис

Главный конкурент Трампа проигрывает ему из-за чрезмерного консерватизма Рон Десантис вряд ли сможет одолеть бывшего президента на праймериз республиканцев