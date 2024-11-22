Дональд Трамп выбрал нового кандидата на пост генпрокурора после того, как его предыдущий кандидат, обвиненный в употреблении наркотиков и в связях с несовершеннолетней, отозвал свою кандидатуру.

Новым кандидатом Трампа стала 59-летняя бывшая генпрокурор Флориды Пэм Бонди, которая занимала эту должность с 2011 по 2019 годы (и была первой женщиной на этом посту).

В 2019 году во время Трампа из-за обвинений в злоупотреблении властью Пэм Бонди была одним из его адвокатов. Она приходила поддержать Трампа и во время других его уголовных дел, и критиковала прокуроров, которые вели эти дела. Также Бонди, как пишет Politico, занимает пост сопредседателя отдела права и правосудия в институте политики America First, созданном бывшими сотрудниками администрации Трампа.

Бонди называют давней сторонницей Трампа. Сам избранный президент написал в соцсети Truth Social, что знает Бонди много лет, и на посту прокурора она была «очень жесткой в ​​отношении преступников» и сделала улицы безопасными для жителей Флориды, а также работала над тем, чтобы остановить торговлю наркотиком фентанилом. «Слишком долго партийное министерство юстиции было оружием против меня и других республиканцев — больше не будет. Пэм переориентирует министерство юстиции на его целевую задачу — бороться с преступностью и сделать Америку снова безопасной», — написал Трамп.

Мэтт Гетц, которого Трамп вначале выдвинул на пост генпрокурора, в 2021 году стал объектом расследования Минюста США, подозревавшего его в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации. Гетц обвинения отрицал. В феврале 2023 года года Минюст завершил расследование и не стал выдвигать обвинений. Однако после избрания Трампа в палате представителей провели слушания комитета по этике, на которых две женщины дали показания против Гетца, заявив, что он платил им за «сексуальные услуги».

21 ноября Гетц объявил, что отзывает свою кандидатуру, поскольку его утверждение «стало необоснованно отвлекать внимание от важнейшей работы команды Трампа и [кандидата в вице-президенты Джея Ди] Вэнса». «Нельзя терять время на ненужные затяжные разборки в Вашингтоне», — написал Гетц.

кто такой мэтт гетц

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кто такой мэтт гетц

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