В конгрессе США дали показания против кандидата на пост генпрокурора Мэтта Гетца, выдвинутого Трампом. Его обвинили в сексе с несовершеннолетней

На слушаниях комитета по этике Палаты представителей Конгресса США две женщины заявили, что кандидат на пост генерального прокурора и главы Минюста Мэтт Гетц платил им за «сексуальные услуги». Об этом CNN рассказал адвокат Джоэл Леппард, который представляет интересы женщин, дававших показания в Конгрессе. Их имена не раскрываются.

Одна из женщин рассказала на слушаниях, что стала свидетельницей того, как Гетц занимался сексом с ее 17-летней подругой на вечеринке в 2017 году. Однако, по мнению женщины, в тот момент Гетц не знал, что ее подруга была несовершеннолетней.

На этой и других вечеринках, которые устраивал Гетц, было много наркотиков, таких как экстази, однако политик не принуждал женщин их принимать, утверждает адвокат со ссылкой на показания своих клиенток. При этом, рассказал Леппард, обе утвердительно ответили на вопрос конгрессменов, проявлял ли сам Гетц признаки употребления наркотиков.

В своих показаниях обе женщины заявили, что неоднократно получали от Гетца платежи за секс через платежные сервисы Venmo и PayPal. Это происходило с лета 2017-го до начала 2019 года. По словам Леппарда, за это время женщины присутствовали более чем на десяти мероприятиях, в том числе на Багамах и в Нью-Йорке, на которых Гетц платил им за секс.

Мэтт Гетц ранее уже отрицал обвинения в употреблении наркотиков и сексе с несовершеннолетней. Минюст США в 2021-2023 годах вел соответствующее расследование в отношении политика по подозрению в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации. В итоге министерство не стало выдвигать обвинений в адрес Гетца, но отдельное расследование продолжает комитет по этике Палаты представителей.

13 ноября избранный президент США Дональд Трамп выдвинул кандидатуру 42-летнего Мэтта Гетца на пост генерального прокурора и главы Минюста США. Вслед за этим Гетц объявил, что покидает Палату представителей, чтобы готовиться к процессу утверждения на должность генпрокурора. При этом расследование в отношении него фактически прекратилось, поскольку у комитета по этике есть полномочия вести проверки только в отношении членов конгресса. Однако комитет пока размышляет, следует ли ему публично опубликовать отчет о своем расследовании.

Пресс-секретарь переходной администрации Трампа Алекс Пфайффер назвал обвинения в адрес Мэтта Гетца беспочвенными. По его словам, расследование в адрес кандидата в генпрокуроры США направлено на то, чтобы сорвать процесс формирования новой администрации Трампа.

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