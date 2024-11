Избранный президент США Дональд Трамп собирается выдвинуть сенатора от Флориды, республиканца Марко Рубио на пост государственного секретаря, сообщили 11 ноября газеты The New York Times, The Wall Street Journal и Financial Times со ссылкой на источники.

Трамп еще может передумать, поскольку ему нравятся и другие кандидаты, «но, судя по всему, остановится на Рубио, которого он рассматривал при выборе своего кандидата в вице-президенты в этом году», пишет NYT.

Рубио, избранный в сенат в 2010 году, занимает жесткую позицию в отношении Китая, Ирана, Венесуэлы и Кубы. Кроме того, он выступает за то, чтобы оказать давление на Украину, чтобы она начала договариваться с Россией. Рубио говорил, что США финансируют войну, которая зашла в тупик, а на восстановление Украины потребуется 100 лет.

По данным СМИ, Дональд Трамп собирается предложить члену палаты представителей конгресса США, республиканцу Майку Уолтцу стать советником по национальной безопасности в новой администрации.

Уолтц — сторонник Трампа, он поддерживает избранного президента в вопросах нелегальной миграции, занимает жесткую позицию по отношению к Китаю и Украине. Уолтц говорил, что «эпоха, когда Украина получала от конгресса чек с не проставленной суммой, закончилась». Он также призывал «остановить Россию до того, как она втянет в войну НАТО и, соответственно, США».

Как отмечают СМИ, Дональд Трамп быстро формирует свою будущую команду. Так, 11 ноября он выбрал члена палаты представителей Элиз Стефаник послом США в Организации Объединенных Наций.

Представители команды Трампа, Рубио и Уолтц не комментировали сообщения СМИ о предстоящих назначениях.

В администрации действующего президента США Джо Байдена должность государственного секретаря с января 2021 года занимает Энтони Блинкен, а советника по национальной безопасности — Джейк Салливан.

Во время своего первого президентского срока Дональд Трамп сменил четырех советников по национальной безопасности, первый из них проработал всего 22 дня.

