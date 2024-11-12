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Дональд Трамп, по данным СМИ, выбрал Майка Уолтца советником по нацбезопасности, а Марко Рубио — госсекретарем

Источник: The New York Times

Избранный президент США Дональд Трамп собирается выдвинуть сенатора от Флориды, республиканца Марко Рубио на пост государственного секретаря, сообщили 11 ноября газеты The New York Times, The Wall Street Journal и Financial Times со ссылкой на источники.

Трамп еще может передумать, поскольку ему нравятся и другие кандидаты, «но, судя по всему, остановится на Рубио, которого он рассматривал при выборе своего кандидата в вице-президенты в этом году», пишет NYT.

Рубио, избранный в сенат в 2010 году, занимает жесткую позицию в отношении Китая, Ирана, Венесуэлы и Кубы. Кроме того, он выступает за то, чтобы оказать давление на Украину, чтобы она начала договариваться с Россией. Рубио говорил, что США финансируют войну, которая зашла в тупик, а на восстановление Украины потребуется 100 лет.

По данным СМИ, Дональд Трамп собирается предложить члену палаты представителей конгресса США, республиканцу Майку Уолтцу стать советником по национальной безопасности в новой администрации.

Уолтц — сторонник Трампа, он поддерживает избранного президента в вопросах нелегальной миграции, занимает жесткую позицию по отношению к Китаю и Украине. Уолтц говорил, что «эпоха, когда Украина получала от конгресса чек с не проставленной суммой, закончилась». Он также призывал «остановить Россию до того, как она втянет в войну НАТО и, соответственно, США».

Как отмечают СМИ, Дональд Трамп быстро формирует свою будущую команду. Так, 11 ноября он выбрал члена палаты представителей Элиз Стефаник послом США в Организации Объединенных Наций.

Представители команды Трампа, Рубио и Уолтц не комментировали сообщения СМИ о предстоящих назначениях.

В администрации действующего президента США Джо Байдена должность государственного секретаря с января 2021 года занимает Энтони Блинкен, а советника по национальной безопасности — Джейк Салливан.

Во время своего первого президентского срока Дональд Трамп сменил четырех советников по национальной безопасности, первый из них проработал всего 22 дня.

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