Республиканец Рон Десантис вышел из президентской гонки. Он считался главным конкурентом Дональда Трампа, а теперь поддержал его

Губернатор Флориды, республиканец Рон Десантис прекратил свою президентскую кампанию. Об этом сам Десантис заявил в видео, опубликованном на его странице в соцсети X (бывшем Twitter). Политик призвал своих сторонников голосовать за Дональда Трампа.

На в Айове 15 января Десантис занял второе место, набрав 21% голосов при 51% у Трампа. В субботу политик отменил запланированные интервью, а в воскресенье решил не проводить митинг в Нью-Гэмпшире, штате, который проведет праймериз 23 января.

Десантис в 2023 году считался главным конкурентом Дональда Трампа в борьбе за номинацию от республиканцев. Официально политик объявил о своем выдвижении 24 мая, и после этого лишь терял популярность: Десантиса критиковали за неестественность на публике и нежелание атаковать Трампа, а летом кампания столкнулась с дефицитом средств, и республиканцу пришлось сменить главу своего штаба. На пике рейтинг Десантиса превышал 30%, но в последние месяцы упал до 10%.

К началу праймериз на второе место среди республиканцев вышла Никки Хейли, бывший посол США в ООН.

Бывший президент Дональд Трамп — явный фаворит праймериз у республиканцев. Он с большим перевесом выиграл кокусы в Айове и лидирует в Нью-Гэмпшире по социологическим опросам.

Медуза подробно писала о Десантисе на старте его кампании

Главный конкурент Трампа проигрывает ему из-за чрезмерного консерватизма Рон Десантис вряд ли сможет одолеть бывшего президента на праймериз республиканцев

Медуза подробно писала о Десантисе на старте его кампании

Главный конкурент Трампа проигрывает ему из-за чрезмерного консерватизма Рон Десантис вряд ли сможет одолеть бывшего президента на праймериз республиканцев