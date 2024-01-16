Дональд Трамп получил поддержку большинства участников республиканцев в штате Айова. Об этом со ссылкой на AP сообщила The New York Times. Аналитики агентства победу бывшего президента неизбежной сразу после публикации результатов голосования на первых участках.

По итогам подсчета 99 тысяч голосов, Трамп набирает 51%. Он лидирует в каждом из 99 округов штата. Второе место занимает губернатор Флориды Рон Десантис, которого поддержали 21,3% республиканцев штата. Никки Хейли, бывший посол США в ООН, идет третьей с 19% голосов. По оценке The New York Times, подсчитано 90% голосов.

Кокусы в Айове — традиционно этап внутрипартийных выборов Республиканской партии в США. Следующим станут праймериз в Нью-Гемпшире, которые состоятся 23 января. Кандидат от республиканцев определится до конца весны и будет формально выдвинут на июльском съезде партии.

На кокусах республиканцев в Айове могут проголосовать любые избиратели — и, как пишет The New York Times, многие сторонники демократов решили поучаствовать в собраниях консерваторов.

Дональд Трамп в 2023 году стал обвиняемым по четырем уголовным делам. Начало первого из судебных процессов назначено на 4 марта, но может быть отложено из-за жалоб защиты. Даже если Трамп будет признан виновным и приговорен к тюремному сроку, это не лишит его права быть избранным.

В феврале Верховный суд США рассмотрит жалобу Трампа на решение Верховного суда Колорадо, запретившего вносить его имя в избирательный бюллетень из-за участия в . Решение высшей инстанции может быть и для других штатов.

Кандидатом от демократов скорее всего станет Джо Байден — обычно партия поддерживает кандидатуру действующего президента. Однако Демократическая партия тоже будет проводить праймериз.

Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года.

Как выглядела агитация в Айове

Каждые четыре года перед выборами американские политики слетаются на ярмарку в Айове Посмотрите, как они жарят бургеры, гладят коров и пытаются выиграть в тире игрушки, чтобы завоевать любовь избирателей

Как выглядела агитация в Айове

Каждые четыре года перед выборами американские политики слетаются на ярмарку в Айове Посмотрите, как они жарят бургеры, гладят коров и пытаются выиграть в тире игрушки, чтобы завоевать любовь избирателей