Газета The New York Times опубликовала 3 октября большой материал об отношениях основателя мессенджера Telegram Павла Дурова и уроженки Петербурга, юриста Ирины Болгар, которая называет себя матерью его троих детей. В основу статьи легло четырехчасовое интервью Ирины Болгар, которое она дала журналистам издания в Женеве, а также комментарии пресс-секретаря Павла Дурова. Кроме того, в публикации раскрываются материалы уголовного дела о насилии в отношении ребенка, которое расследуется в Швейцарии по заявлению Болгар. «Медуза» подробно пересказывает материал NYT.

44-летняя Ирина Болгар рассказала, что познакомилась с 39-летним Павлом Дуровым через их общего друга — это произошло летом 2012 года в Петербурге, они оба интересовались йогой. Романтические отношения, по ее словам, начались во время зимних каникул в отеле Burj Al Arab в Дубае. Болгар назвала Дурова обаятельным мужчиной. В том числе ее впечатлили его либертарианские взгляды.

После, сообщила Болгар, они вместе с Дуровым вернулись в Россию, где поселились в отеле W в центре Петербурга, рядом с Исаакиевским собором, а затем сняли квартиру в нескольких минутах ходьбы от офиса компании «ВКонтакте» на Невском проспекте. В конце 2013 года Болгар родила их первого совместного ребенка.

Павел Дуров, как утверждает его представитель, заявил, что отношения с Болгар носили деловой, а не романтический характер. «Болгар, которая в то время была тренером Дурова по йоге, предложила Дурову завести совместных детей. Он согласился, и у них родилось трое детей», — сообщил журналистам пресс-секретарь бизнесмена (его имя в статье не называется).

Незадолго до выхода материала The New York Times, 1 октября, Ирина Болгар опубликовала в инстаграме новые фотографии и видеозаписи, на которых Дуров снят вместе с ней и их детьми.

Павел Дуров вместе с Ириной Болгар и детьми Meduza Quotes

Ирина Болгар рассказала, что во время их романа Павел Дуров жил в роскоши — и на две семьи

Павел Дуров часто позиционирует себя как аскета. Но, как утверждает Ирина Болгар, на протяжении почти десяти лет они с Дуровым вели роскошный образ жизни. Так, в одном из сообщений, которое она показала журналистам, Дуров размышлял о том, чтобы остановиться в отеле в Дубае, где проживание стоит 20 тысяч долларов за ночь. «Я могу это сделать, потому что заработал десятки миллионов легких денег на биткоинах», — сказал Дуров Болгар.

«Тщательно созданный образ Дурова как защитника свободы распадается, когда сталкиваешься с его личной жизнью. Обнаруживается разительный контраст между его публичными заявлениями о свободе и его действиями», — заявила Ирина Болгар.

Она предоставила журналистам The New York Times чеки из совместных отпусков. Согласно этим данным, Дуров потратил около одного миллиона долларов на месячный отдых на курорте площадью 47 гектар на Сардинии в Италии. В Дубае они останавливались в пентхаусе на берегу моря с собственным лифтом. Частные самолеты доставляли пару в Париж, Италию и Монако.

Болгар предоставила журналистам фотографии, сделанные в разные годы. На снимках они с Дуровым улыбаются на борту частного самолета, празднуют дни рождения и проводят вместе время в Италии, ОАЭ, России и других странах. Кроме того, Болгар показала нотариально заверенный документ, согласно которому она могла тратить с банковских карт Дурова до 150 тысяч евро в месяц (об этой же сумме она ранее говорила Forbes).

Болгар рассказала, что во время их отношений Дуров сосредоточился на своем имидже и начал «одержимо» заниматься спортом. Также он попросил своего друга, который владеет пиар-агентством для инстаграм-моделей, чтобы тот делал фотографии бизнесмена для соцсетей. Однажды, говорит Болгар, Дуров попросил ее «приехать и посмотреть, как живут люди из списка богачей Forbes», а в другой раз прислал фотографию, на которой он держит в руках львенка, взятого напрокат.

Бывший сотрудник Павла Дурова, с которым поговорили журналисты, рассказал, что часто видел Дурова и Болгар вместе в 2013-2018 годах. Он описал их как любящую пару, жившую в квартире в центре Петербурга. Собеседник издания, говоривший на условиях анонимности, рассказал, что видел, как Дуров делал Болгар роскошные подарки, в том числе ювелирные изделия Cartier.

Ирина Болгар утверждает, что Дуров обманывал ее. В 2014 году в СМИ появились сообщения о том, что у него есть другая семья. «Комсомольская правда» тогда написала, что Дуров — отец двух детей, которых родила однокурсница бизнесмена Дарья Бондаренко. Журнал Forbes сообщал, что речь идет о дочери Алине (2009 год рождения) и сыне Михаиле (2010). По словам Болгар, когда она спросила Дурова об этом, он все отрицал. Позже, говорит она, водитель пары привез подарки к Новому году, которые, как выяснилось, предназначались другой семье Дурова. «Водитель перепутал списки и привез подарки для старших детей», — сказала она.

Представитель бизнесмена заявил, что Дуров и Болгар «не были парой». Он отрицает, что Дуров вел роскошный образ жизни

Представитель основателя Telegram заявил, что Болгар и Дуров «никогда не были парой». «У Дурова много детей, и он выделяет на поддержку каждого из них одинаковую сумму — 10 тысяч долларов в месяц», — заявил он NYT.

Собеседник журналистов обвинил Болгар в растрате денег, которые Дуров давал на их общих детей. По его словам, Болгар лично претендовала на миллионы долларов, которые бизнесмен выплачивал в качестве алиментов на детей, и тратила деньги на предметы роскоши и экстравагантные вещи. Ирина Болгар отрицает, что использовала деньги Дурова не на детей.

Пресс-секретарь Дурова отрицает, что предприниматель вел какой-либо другой образ жизни, кроме аскетичного. «Дуров последовательно критикует экстравагантный образ жизни ультрабогатых людей и выступает за то, чтобы создавать, а не потреблять», — сказал его представитель.

Дуров в 2014 году объявил об отъезде из России. По словам Болгар, он приехал назад, сказав: «Почему бы не вернуться?»

Ирина Болгар рассказала, что во время романа с Дуровым наблюдала за тем, как шла вверх его карьера. По ее словам, когда в 2013 году он начал создавать Telegram, они переписывались в ранней версии приложения. Болгар показала журналистам фотографии Дурова, сделанные в то время — на них предприниматель почти всегда в черной одежде сидит, сгорбившись над ноутбуком или телефоном.

В 2014 году Дуров продал свою долю во «ВКонтакте» после того, как власти РФ потребовали от соцсети предоставить доступ к данным пользователей, а он отказался это сделать. Затем он объявил, что уезжает из России.

Болгар утверждает, что после нескольких месяцев, проведенных за границей, они с Дуровым вернулись в Россию и продолжили жить вместе в Петербурге. По словам Болгар, перед возвращением в Россию она спрашивала у Дурова, почему он поменял свое мнение, если раньше говорил, что не собирается возвращаться. На это он ей ответил: «Почему бы не вернуться в Россию?»

Пресс-секретарь Дурова заявил, что после 2013 года предприниматель жил преимущественно за границей, но никогда не скрывал, что приезжает в Россию.

В августе 2024 года «Важные истории» сообщили, что, согласно утекшей в сеть базе данных ФСБ о пересечении российской границы, с 2014 года Павел Дуров более 50 раз приезжал в Россию.

Подробнее о поездах Дурова в РФ

Павел Дуров приезжал в Россию более 50 раз после своей эмиграции. Он был в РФ в тот день, когда Роскомнадзор объявил, что перестанет блокировать телеграм

Подробнее о поездах Дурова в РФ

Павел Дуров приезжал в Россию более 50 раз после своей эмиграции. Он был в РФ в тот день, когда Роскомнадзор объявил, что перестанет блокировать телеграм

Болгар обвинила Дурова в насилии над детьми. И потребовала выплатить алименты на 150 миллионов долларов

В августе Ирина Болгар говорила в интервью журналу Forbes, что за время отношений с Дуровым у них родились трое детей: в декабре 2013 года — дочь Лея, в январе 2016 года — сын Даниэль, а в сентябре 2017 года — сын Давид. До 2018 года Болгар с детьми жила в Петербурге, позже поехала к Дурову в Дубай, но не смогла получить там вид на жительство, поэтому в 2019 году вместе с детьми переехала в Латвию, а в 2020-м — в Швейцарию. По словам Болгар, последние несколько лет они с Дуровым вместе не жили, но часто встречались и путешествовали всей семьей. Официально женатыми Болгар и Дуров не были.

В беседе с The New York Times Болгар рассказала, что в 2021 году Дуров поменял отношение к ней и их детям. По ее словам, из принципиального предпринимателя, которым она восхищалась, он превратился во все более высокомерного и жестокого человека, который пытался ее контролировать. Болгар утверждает, что Дуров стал проявлять агрессию и начал срываться на их детях. Однажды он сказал ей: «Либо ты делаешь все по-моему, и тогда у тебя есть моральное право жаловаться, либо ты делаешь все по-своему и не жалуешься». Примерно в то же время, по словам Болгар, Дуров начал предлагать ей переехать в Дубай. Она отказалась из-за того, что законы ОАЭ (бизнесмен — гражданин этой страны) могли дать Дурову право на опеку над их детьми.

В заявлении Ирины Болгар, которое она подала в полицию Швейцарии в 2023-м, утверждается, что в 2021-2022 годах Дуров пять раз применял насилие по отношению к их младшему сыну. В апреле 2021 года, следует из заявления, Дуров ударил сына в спину, которому тогда было три года, из-за чего ребенок пролетел «через всю комнату». В ноябре того же года, утверждает Болгар, Дуров в Париже вновь ударил ребенка и сильно тряхнул его. Из-за этого мальчик получил сотрясение головного мозга, в течение нескольких месяцев он по ночам мочился в постель, ему снились кошмары, говорится в жалобе Болгар. В другой раз Дуров схватил ребенка за ногу и заявил, что убьет его.

Обо всем этом говорится в публичных материалах уголовного дела о физическом насилии в отношении ребенка, которое возбудили в Швейцарии по заявлению Болгар, пишет The New York Times. Издание отмечает, что в документах нет имен Дурова, Болгар и их детей, но некоторые признаки, в том числе номер дела, указывают на то, что речь идет именно об этом случае.

Об уголовном деле, возбужденном в Швейцарии, стало известно на фоне Павла Дурова во Франции в августе 2024 года. Тогда же французские СМИ сообщили, что в Париже в отношении Дурова также расследуют дело о насилии над его сыном, который родился в 2017 году.

В последний раз Ирина Болгар и Павел Дуров виделись в сентябре 2022 года. Женщина предупредила бизнесмена, что, если он продолжит проявлять жестокость, то она обратится в полицию. В ответ Дуров пригрозил лишить ее финансовой поддержки — и сделал это в ноябре 2022 года.

Болгар рассказывала Forbes, что Дуров заблокировал доступ к банковским картам, с которых она многие годы тратила деньги, и отказался оплачивать напрямую со своих счетов расходы на образование, путешествия и медицину. По словам Болгар, когда Дуров перестал поддерживать ее и детей финансово, их уровень жизни снизился. «Когда мы первый раз летели эконом-классом, дети [которые раньше летали только на частных самолетах] спросили, „откуда здесь взялись другие люди“», — говорила она. По словам Болгар, они с детьми живут на ее зарплату в 8000 швейцарских франков (8500 евро) в месяц, которую она получает в швейцарской консалтинговой компании.

В марте 2023 года Болгар пришла в полицию в Женеве, чтобы подать официальную жалобу против Дурова. «Почему я не сделала этого раньше? Мне было довольно сложно подать жалобу на человека, с которым я провела 10 лет жизни. Это был какой-то внутренний барьер в сознании, который я должна была переступить, чтобы обратиться в полицию», — рассказала она.

Первоначально прокуратура Женевы отказалась принять жалобу Болгар, обосновав это тем, что женщина обратилась спустя более чем через три месяца после того, как произошел последний эпизод насилия. Когда Болгар обжаловала это решение, суд встал на ее сторону.

В документах, связанных с уголовным делом, говорится, что Болгар обвиняет Дурова в невыплате алиментов. С соответствующим иском она обратилась к властям Швейцарии в 2024 году. Болгар потребовала от Дурова почти 125 миллионов швейцарских франков (около 147 миллионов долларов).

Представитель Дурова утверждает, что бизнесмен оставил Болгар без финансовой поддержки после того, как она потратила миллионы долларов на одежду и украшения

В прокуратуре Женевы сообщили, что проводят расследование, и отказались от дальнейших комментариев. Представитель Павла Дурова заявил, что случаев, описанных изданием, «никогда не было», а обвинения Ирины Болгар ни на чем не основаны. Болгар в разговоре с журналистами The New York Times отказалась подробно рассказать об обвинениях, выдвинутых против Дурова, поскольку расследование продолжается.

Пресс-секретарь Дурова утверждает, что в 2022 году бизнесмен обнаружил, что Болгар злоупотребила деньгами, которые он направлял на детей, потратив несколько миллионов долларов на одежду и украшения. По его словам, Дуров «считает, что демонстрация чрезмерного богатства особенно вредна для детей, так как часто снижает их мотивацию и творческий потенциал». Болгар ответила, что Дуров никогда не жаловался на то, как она тратит деньги.

Прокуратура Швейцарии пока не решила, выдвигать ли обвинения против Павла Дурова. В то же время суд по защите детей в Женеве после жалобы Болгар запретил бизнесмену контактировать с детьми, пишет NYT. Болгар ранее утверждала, что Трибунал по защите детей и взрослых в Женеве лишил Дурова родительских прав на их детей.

Представитель бизнесмена сообщил, что Дуров узнал об обвинениях Болгар летом 2024 года, после чего нанял адвокатов, чтобы «представить истинные факты швейцарским властям». «Дуров надеется, что швейцарская судебная система разрешит этот спор, чтобы средства, незаконно присвоенные Болгар, могли быть использованы по назначению — на содержание детей».

Спор между Болгар и Дуровым стал публичным в последние месяцы. 26 июня Болгар впервые объявила, что имеет совместных детей с Дуровым, и начала публиковать фотографии сыновей и дочери в инстаграме. Она говорила, что сделала это ради детей — по ее словам, они обижаются, что о двух старших детях Дурова в интернете, а про них самих ничего нет. В июле Болгар обратилась в российскую редакцию журнала Forbes и попросила исправить в рейтинге миллиардеров количество детей Дурова с двух до пяти. Forbes изучил документы, которые предоставила Болгар, и подтвердил, что Дуров приходится отцом ее троим детям.

На этом фоне в конце июля Павел Дуров заявил, что как донор спермы стал биологическим отцом для более чем 100 детей. После этого Болгар написала в инстаграме: «Несмотря ни на какие обстоятельства, мы всегда должны нести ответственность за своих детей. В этом и заключается разница между донором спермы и родителем».

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