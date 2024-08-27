Павел Дуров приезжал в Россию более 50 раз после своей эмиграции. Он был в РФ в тот день, когда Роскомнадзор объявил, что перестанет блокировать телеграм

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Основатель Telegram и «ВКонтакте» Павел Дуров после своего отъезда из России в 2014 году более 50 раз приезжал в РФ. Это выяснили «Важные истории», изучившие утекшую в сеть базу данных ФСБ о пересечении российской границы.

Дуров в 2014 году продал долю во «ВКонтакте» (впоследствии предприниматель намекал, что сделал это вынужденно) и покинул страну, заявив: «Нет пути назад. Особенно после того, как я публично отказался сотрудничать с властями». Он также опубликовал манифест «Семь причин не возвращаться в Россию», в котором критиковал систему власти в стране.

Однако уже не позднее мая 2015 года бизнесмен впервые вернулся в Санкт-Петербург, а за следующие два года приезжал в Россию еще как минимум 41 раз. Эти поездки продолжились и после того, как летом 2017 года вступил в силу «пакет Яровой», согласно которому мессенджеры обязали передавать ФСБ ключи шифрования сообщений пользователей.

Дуров публично отказался от сотрудничества с властями, после чего Кремль запустил масштабную пропагандистскую кампанию против телеграма. Несмотря на это, большую часть осени 2017 года, пишут «Важные истории», бизнесмен провел в России. В последний раз он уехал из страны в конце декабря 2017 года — к тому моменту суд уже успел оштрафовать мессенджер на 800 тысяч рублей за отказ исполнить один из запросов ФСБ. В марте 2018 года Роскомнадзор начал блокировать телеграм на территории России.

В следующий раз Дуров побывал в России только в начале лета 2020 года. «Важные истории» обращают внимание на то, что это случилось вскоре после того, как суд в США заблокировал планируемый выпуск криптовалюты Gram.

4 июня 2020 года Дуров написал, что приветствует ранее высказанную в Госдуме идею прекратить блокировать телеграм в России, отметив, что разблокировка могла бы «положительно сказаться на инновационном развитии и национальной безопасности страны». Он заявил, что администрация мессенджера стала эффективнее удалять «экстремистскую пропаганду», и пообещал поддерживать власти, если те захотят бороться с терроризмом, не нарушая права на тайну переписки.

18 июня 2020 года Роскомнадзор сообщил, что прекращает блокировку мессенджера, в официальном сообщении отметив «высказанную основателем Telegram готовность противодействовать терроризму и экстремизму». Вечером того же дня Дуров улетел из Санкт-Петербурга за границу. В течение следующих полутора лет он снова неоднократно бывал в России, в последний раз — в октябре 2021 года. «Важные истории» обращают внимание, что на этот период приходятся блокировки телеграм-бота «Умного голосования» Алексея Навального и других оппозиционных ботов перед выборами в Госдуму, которые прошли в сентябре 2021 года.