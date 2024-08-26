Albert Gea / Reuters / Scanpix / LETA

Прокуратура Франции днем 26 августа выпустила официальный пресс-релиз в связи с задержанием основателя Telegram Павла Дурова.

В ведомстве сообщили, что Дуров был задержан вечером 24 августа в аэропорту Ле-Бурже в рамках уголовного расследования, которое было начато 8 июля департаментом по борьбе с киберпреступностью.

Расследование ведется в отношении неустановленных лиц по 12 составам преступления.

Соучастие в администрировании онлайн-платформы для обеспечения возможности проведения незаконных транзакций.

Отказ предоставить информацию по запросам уполномоченных органов.

Соучастие в хранении изображений несовершеннолетних порнографического характера.

Соучастие в распространении изображений несовершеннолетних порнографического характера организованной группой.

Соучастие в распространении наркотиков.

Соучастие в распространении хакерских программ.

Соучастие в мошенничестве, совершенном организованной группой.

Создание организованной группы с целью совершения преступлений, наказуемых лишением свободы на срок не менее пяти лет.

Отмывание денег, полученных в результате действия организованной преступной группы.

Предоставление криптографических услуг, направленных на обеспечение конфиденциальности, без обязательного декларирования.

Незаконное предоставление средств криптографии сверх необходимых для обеспечения конфиденциальности.

Незаконный импорт средств криптографии сверх необходимых для обеспечения конфиденциальности.

Сейчас Дурова допрашивают следователи. Следственный судья санкционировал продление срока его задержания до 96 часов, поэтому основатель Telegram может быть оставлен под стражей до 28 августа.