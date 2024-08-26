Основателя Telegram и «ВКонтакте» Павла Дурова в ночь на 25 августа задержали во Франции. Официально суть претензий властей к бизнесмену неизвестна; по данным прессы, ему могут предъявить обвинения в ряде преступлений, в том числе в мошенничестве и терроризме, из-за отсутствия модерации на платформе и отказа от сотрудничества со спецслужбами. Дуров летом 2021 года стал гражданином Франции — СМИ узнали об этом лишь через несколько месяцев, и фактически случайно, из архивных данных бюллетеня, в котором публикуются имена сотен людей, получивших французское гражданство. Позднее изданию Le Monde удалось выяснить некоторые подробности того, как Дуров прошел процедуру натурализации. «Медуза» пересказывает публикацию французских журналистов.

Павел Дуров получил французское гражданство в августе 2021 года — менее чем через год после того, как стал гражданином Объединенных Арабских Эмиратов благодаря специальной программе, которую власти ОАЭ, где сложно натурализоваться, разработали для богатых иностранных инвесторов. До этого он также получил паспорт Сент-Китс и Невиса — небольшого островного государства в Карибском море.

В общем случае для получения французского гражданства необходимо законно жить во Франции на протяжении нескольких лет. Обойти это требование можно в случае принадлежности к «французской культурной и языковой общности», то есть будучи гражданином какой-либо другой франкоязычной страны. К Павлу Дурову эти пункты не относились — до получения гражданства он регулярно бывал во Франции, однако никогда там не жил.

Но, как рассказала Le Monde, во Франции есть еще одна исключительно редкая процедура, позволяющая правительству предоставить гражданство «франкоговорящему иностранцу, который своей выдающейся деятельностью вносит вклад в международное влияние Франции и улучшение ее внешних экономических отношений». С помощью такой процедуры, в частности, в 2017 году получил французский паспорт основатель Snapchat Эван Шпигель.

Как отмечало издание, единственным фактическим условием для получения гражданства по такой схеме является знание французского языка — так как понятие «вклада в международное влияние Франции» может быть интерпретировано властями по собственному усмотрению. Дуров в 2015 году говорил, что изучал французский язык в школе несколько лет и «понимает его», однако предпочитал отвечать по-английски в том числе франкоговорящим людям. Однако перед предоставлением гражданства Дуров действительно занялся изучением языка — в ответ на запрос Le Monde пресс-служба Telegram показала сертификат о том, что он владеет французским на . Дуров сдал экзамен на 92,5 балла из ста в конце 2020 года.

Процедуру предоставления гражданства за «вклад во влияние Франции» запускает министр иностранных дел по запросу соискателя. Кто одобрил конкретное решение в случае Дурова, как отмечала Le Monde, неясно: в МИД заявили, что отдельные запросы не комментируют. В некоторых случаях итоговое решение выносит лично президент — однако и в Telegram, и в Елисейском дворце комментировать какие-либо контакты между Дуровым и Эммануэлем Макроном отказались. В комиссии по делопроизводству, где хранятся архивные документы, заявили, что записи, касающиеся Дурова, по соображениям конфиденциальности могут быть раскрыты не ранее, чем через 40 лет.

Le Monde называла натурализацию «неожиданной» из-за того, что министерство внутренних дел и министерство юстиции Франции еще с середины 2010-х годов вели «полуоткрытую войну с Telegram» из-за принципиальной публичной позиции руководства мессенджера, которое отказывалось от сотрудничества с властями и спецслужбами любых стран. Издание обращало внимание, что примерно тогда же, когда Дурову дали французский паспорт, президентская партия потребовала от Telegram раскрыть данные владельца фейкового канала, который вели якобы от ее имени. Администрация мессенджера отказалась выполнить соответствующее судебное предписание.

Мотивация самого Дурова с учетом его позиции также была не до конца ясна. В 2015 году после в Париже бизнесмен заявил, что французское правительство ответственно за атаки «так же, как ИГИЛ» — в посте, который позже был удален, он писал, что власти страны «отбирают деньги у трудолюбивых людей с помощью возмутительно высоких налогов и тратят их на бесполезные войны на Ближнем Востоке и на создание паразитического социального рая для иммигрантов из Северной Африки».

Впрочем, как утверждал в комментарии Le Monde представитель Telegram, после поражения социалистов на президентских выборах 2017 года и прихода Макрона к власти Дуров «был очень воодушевлен его политикой». По словам представителя компании, бизнесмен также «всегда был поклонником французской культуры и истории». Помимо этого, Дуровым могли двигать исключительно рациональные соображения: источник, близкий к бизнесмену, заявлял Le Monde, что паспорт Франции дает больше возможностей, чем паспорт ОАЭ, в том числе в том, что касается бизнеса.