«Вести». 25 августа 2024 года

В Париже перед судом предстанет Павел Дуров. Основателя Telegram задержали, когда он на частном самолете прилетел во французскую столицу из Баку. Французские спецслужбы утверждают, что предприниматель якобы причастен к целому ряду преступлений. Но истинные причины задержания вряд ли можно объяснить мифическими связями Дурова с криминалом. Европа пропустила технологический виток и теперь охотится на тех, кто находится на вершине прогресса. На таких, как Илон Маск или Павел Дуров.

При этом у властей Франции могут быть и свои причины для громкого ареста. У [Эммануэля] Макрона завершилась Олимпиада и вместе с ней закончился весь позитив во внутренней политической повестке. Макрону нужны новые информационные взрывпакеты.

Дуров не захотел сотрудничать с властями Франции, делиться ключами шифрования сообщений в телеграме. К этому можно свести все претензии. Живя в Дубае, он получил защиту для платформы от нападок спецслужб ЕС и США. Он активно участвует в технологической трансформации Ближнего Востока. Помогает в разработке криптовалюты для отказа от расчетов в долларах. Разрабатывает приложения, которые не опираются на западное программное обеспечение. Достаточные основания для Запада, чтобы объявить на Дурова охоту.

«Вести недели». 22 апреля 2018 года

Важным событием для нашего интернет-сообщества стало начало блокировки мессенджера Telegram, которая осуществляется по решению суда. Причина блокировки — отказ предоставить российским спецслужбам технологию дешифровки сообщений в интересах безопасности страны. В то время как основатель и владелец компании Facebook Марк Цукерберг смиренно явился в американский конгресс, чтобы заверить законодателей в полной своей лояльности, Павел Дуров занял демонстративно дерзкую позицию в отношении даже решения суда.

Претензии спецслужб к телеграму возникли, когда стало известно, что организаторы и исполнители теракта в метро Санкт-Петербурга координировали свои действия именно с помощью этого мессенджера. Однако передать ключи шифрования менеджеры телеграма наотрез отказались. Павел Дуров дает понять — никаких компромиссов.

Его позиция не сотрудничать с государствами находится абсолютно вне правового поля. Все государства будут выстраивать виртуальные границы. Все государства будут отказываться от анонимности. Пространство маневра для условного Павла Дурова сжимается с каждым годом. Это неизбежно и это нам всем на пользу.

Фото на обложке: Алексей Майшев / Спутник / РИА Новости / Scanpix / LETA