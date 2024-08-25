«Это подарок Владимиру Путину» Задержан Павел Дуров. Реакции

Страница Павла Дурова в Instagram

В аэропорту Парижа задержали основателя мессенджера Телеграм Павла Дурова, сообщили 24 августа французские СМИ. По их информации, Дурову собираются предъявить обвинения, связанные с терроризмом, наркотиками, мошенничеством, отмыванием денег, продажей краденого и сексуализированными преступлениями против детей — из-за того, что Телеграм отказывается модерировать контент. Вот как на задержание Павла Дурова отреагировали в России и мире.

Что говорят российские официальные лица

Дмитрий Медведев

Замглавы Совбеза РФ

Когда-то, уже довольно давно, я спросил у Дурова, почему он не хочет сотрудничать с правоохранительными структурами по тяжким преступлениям. «Это моя принципиальная позиция», — заявил он. «Тогда будут серьезные проблемы в любой стране», — сказал ему я.

Он посчитал, что самые большие проблемы у него в России, и уехал, затем еще и получив гражданство / вид на жительство в других государствах. Хотел быть гениальным «человеком мира», который отлично живёт без Родины. !

Он просчитался. Для всех наших общих теперь врагов он русский — и потому непредсказуемый и опасный (курсив авторский — прим. «Медузы»). Другой крови. Точно не Маск и не Цукерберг (кстати, активно сотрудничающий с ФБР). Дурову надо, наконец, понять, что Отечество, как и времена, не выбирают…

Андрей Клишас

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству

Французы продолжают свою борьбу за «свободу слова» и «европейские ценности».

Владислав Даванков

Вице-спикер Госдумы, партия «Новые люди»

Сейчас его нужно вытаскивать. Призвал главу МИД России Сергея Лаврова выступить с призывом к французским властям освободить Павла Дурова из-под стражи. <…> При отказе французских властей освободить из-под стражи Павла Дурова предлагаю приложить все усилия для его перемещения на территорию ОАЭ или Российской Федерации. При его согласии, конечно.

МИД РФ

В связи с информацией о задержании Дурова российское посольство во Франции сразу же предприняло необходимые в таких случаях шаги по прояснению ситуации вокруг российского гражданина, несмотря на отсутствие обращения со стороны представителей бизнесмена.

Мария Захарова

Официальный представитель МИД РФ

А я вот вспомнила, как в 2018 году группа из 26 НПО, в том числе «Хьюман Райтс Вотч», «Эмнести интернешнл», «Фридом Хаус», «Репортеры без границ», «Комитет по защите журналистов» и другие, осудили решение российского суда заблокировать Телеграм. <…> Вместе с тем Дуров все это время оставался на свободе, продолжая развивать Телеграм. Публикую скриншот всех западных профильных структур, которые тогда выступили, в том числе и с коллективным обращением. Как думаете, на этот раз они будут взывать к Парижу и требовать освобождения Дурова, или проглотят языки?

Что говорят на Западе

Владелец Tesla, SpaceX и X

Посмотрите на эту рекламу . Она очень убедительна. Приведу свою точку зрения: на дворе 2030 год, в Европе вас казнят за то, что вы лайкнули мем. #FreePavel.

Американский телеведущий, в апреле 2024 года выпустил интервью Дурова

Павел Дуров уехал из России, когда правительство попыталось взять под контроль его компанию , работающую в социальных сетях. Но в конце концов не Путин арестовал его за то, что он позволил обществу пользоваться свободой слова. Его заперла западная страна, союзник администрации Байдена и восторженный член НАТО. Павел Дуров сидит сегодня во французской тюрьме, являясь живым предупреждением для любого владельца платформы, который отказывается цензурировать правду по приказу правительств и спецслужб. На ранее свободный мир стремительно опускается тьма.

Независимый кандидат в президенты США

Необходимость защитить свободу слова никогда еще не была так актуальна.

Основатель файлообменной сети Megaupload

Наступление на свободу слова усиливается. Основатель Telegram арестован во Франции. Западные спецслужбы хотят получить доступ к личным сообщениям пользователей Telegram.

Программист, основатель компании Y Combinator

Трудно представить себе страну, в которой одновременно арестован основатель Telegram и которая — крупный стартап-центр.

Американский журналист

Невозможно отрицать, что практически полное отсутствие модерации в Telegram позволило преступности процветать на платформе, но это все равно поразительно и беспрецедентно.

Доктор философии в области интерактивных технологий и социальных сетей, исследователь российской пропаганды

Запомните мои слова: арест генерального директора Telegram Павла Дурова будет резко осужден лицемерным американским блоком «абсолютистов свободы слова». Такие люди, как Рассел Брэнд, Такер Карлсон и Илон Маск будут использовать этот инцидент, чтобы обвинять американских демократов и восхвалять MAGA.

Что говорят все остальные

Мы хотим заверить всех, что сообщество TON остается сильным и полностью работоспособным. Как сообщество, приверженное свободе слова и децентрализации, мы твердо поддерживаем Павла в это непростое время. Павел был преданным защитником этих ценностей, и мы верим, что его усилия по продвижению открытого и децентрализованного интернета будут продолжать вдохновлять миллионы.

Директор Фонда борьбы с коррупцией

Про Дурова. Обвинения в наркотрафике, педофилии и мошенничестве выглядят слабо. Это говорит о том, что его арест действительно связан с отказом сотрудничать с властями. Такие обвинения выглядят неубедительно и плохо.

Если он знал, что во Франции против него ведется дело, и все равно туда полетел, значит, возможно, он летел на сделку. Вероятно, что его даже не будут арестовывать, а потом могут и совсем отказаться от обвинений. Например, в ноябре 2017 года был задержан олигарх Сулейман Керимов в Ницце, а в июне 2018 года с Керимова сняли все обвинения.

Громче всех визжит и защищает Дурова российская пропаганда. Это интересно.

Сотрудник отдела расследований команды Алексея Навального

Арест Дурова, помимо того что он, судя по известным сейчас пунктам обвинения, адски несправедлив (Дуров, очевидно, не занимается терроризмом и продажей оружия), — это еще и большой удар по свободе слова. Только вспомните, как телеграм сопротивлялся блокировке в России, как он сам разрабатывал инструменты для обхода блокировок, и сравните, как в последние месяцы покорно сложил лапки и смирился со своей участью несравнимо более богатый Ютуб. Свободу Павлу Дурову.

Украинский продюсер, режиссер и сценарист

Павел Дуров на протяжении всей жизни настаивает на праве на «свободу слова». Без всяких ограничений. За это он чуть-было не сел в тюрьму в России, за это же он оказался сейчас в тюрьме во Франции. Справедливы ли претензии к Дурову? Вероятно, да. Но надо ли сажать его в тюрьму? Это полемичный вопрос. У любого правительства есть множество способов отстаивать свою позицию — штрафы, блокировка и так далее. Арест Дурова — это подарок Владимиру Путину, который непременно скажет что-нибудь, вроде «а где же ваша хваленая свобода слова на Западе?»

Журналист-расследователь

Его несотрудничество с ФСБ в пользу свободы слова, к сожалению, полностью нейтрализуется его несотрудничеством ни с кем чтобы остановить использование ТГ для всего ужасного. Это был его выбор. Можно было делать одно и не делать другое?

Журналист

Российскому бизнесмену, какие бы паспорта он ни получал, как бы ни учил английский и в каких юрисдикциях ни проживал, практически невозможно убедить внешний мир, что он бизнесмен не из России. В этом смысле кейс Дурова очень похож на кейс Михаила Фридмана, которому буквально на днях тоже отказали в снятии санкций из-за его поддержки российских властей, хотя Фридман многократно и со множеством доводов доказал, что это не так.

Ситуация с Дуровым пока выглядит очень плохо. Как попытка цензуры со стороны Франции

Дмитрий Заир-Бек

Глава правозащитного проекта «‎Первый отдел»

Задержание Павла Дурова — удар по свободам людей по всему миру. Уверен, что якобы вменяемая ему «‎недостаточная модерация контента» (если это действительно так, официального релиза пока не было) — вопрос вторичный. Исходя из известной на текущий момент информации, можно предполагать, что Дурова фактически преследуют за стремление защитить приватность пользователей Telegram и, конечно, за несотрудничество со спецслужбами. По этим же причинам детище Павла и его команды блокировали в России, Иране, Китае и других странах. Если данные о претензиях властей Франции в адрес Дурова подтвердятся, можно будет констатировать, что европейское государство-тяжеловес объявляет войну не только Telegram и его команде, но свободе слова и тайне переписки в целом, становясь в один ряд с упомянутыми несвободными странами.

Дежурно отмечу, что задержание Дурова не стоит воспринимать как «‎знак качества» безопасности Telegram, особенно для российского пользователя. Сквозное шифрование здесь доступно только в секретных чатах, а исходный код Telegram открыт лишь частично — кроме команды проекта никто не знает, что происходит на серверах. Тем не менее, Telegram отлично подходит для бытовых переписок: он удобен, работает быстро и обладает отличным функционалом, являясь по сути одной из немногих оставшихся в России платформ, не попавших под банхаммер Роскомнадзора, где все еще можно читать независимые медиа. Но для конфиденциального общения мы в правозащитном «Первом отделе» настоятельно рекомендуем использовать альтернативы Telegram: это могут быть Signal, Session, SimpleX Chat, Briar и Matrix-based мессенджер Element. Год назад мы собрали эти рекомендации в самое подробное видео о мессенджерах на русском языке. Посмотрите на досуге.

Ждем предъявления обвинения и суда по мере пресечения. Не исключаю неожиданностей: крупнейший французский телеканал TF1 со ссылкой на близкий к следствию источник заявляет, что Дуров, якобы, был осведомлен о проблемах с законом во Франции, однако все равно туда поехал — и пока никто не понимает, почему. Днем должно стать понятнее.

Глава расследовательской группы Conflict Intelligence Team

Арест Павла объединил всех: тут и российские чиновники, и Такер Карлсон, и Илон Маск, и наши оппозиционные деятели. Если что, я тоже считаю что он не должен сидеть в тюрьме. Отказывается модерировать контент и удалять всякий терроризм и наркотики — давите экономически.

Журналист-расследователь

Очередной виток противостояния Дурова и Государства был, увы, предсказуем, и лучше всего он предсказал его сам, когда давал интервью Такеру Карлсону на фоне знаменитых двух стульев. Они с братом всегда пытались усидеть на этих двух стульях. С одной стороны — искренние, как мне кажется, либертарианские и даже анархистские (брат годами использовал на аватарке портрет Махно) взгляды. Эти взгляды близки и мне: «Пусть расцветают сто цветов», Государство не должно мешать гражданам выражать мнение и прочее.

С другой — он строит большой бизнес в мире Государство, и это самое Государство требует от него жить по его законам. Однажды оно уже ударило, когда он пытался построить Вселенную Gram, а американские власти погрозили пальцем, и в итоге ему пришлось перезапускать проект TON в новом формате, делая вид, что ни Дуров, ни Telegram не имеет к нему отношения (в последнее время все более формально). В мае он заявил о планах провести IPO, то есть опять активно пошел на территорию Государства. А оно хочет от него не только соблюдения финансовых законов, но и превращения в Facebook или Google — то есть передачи информации о пользователях (в законных, с точки зрения государства, случаях), блокировки каналов (в 2022 году он уже заблокировал полсотни каналов в Германии; каналы RT недоступны в Telegram с аккаунтов на сим-картах ЕС).

Журналист

Похоже, что Дуров — тот самый человек, который объединил всех- либералов, журналистов, орков, террористов, кремль, наркоторговцев и домохозяек. Абсолютно все возмущены его арестом. Депутат Госдумы Даванков уже написал Лаврову письмо с требованием «отбить» Дурова у французской полиции. С критикой запада выступил и пресловутый Такер Карлсон и Илон Маск.

Политик

Про арест Дурова. Пока слишком мало информации, чтобы делать конкретные выводы, однако очевидно, что он поднимает целый пласт нерешенных во всем современном мире проблем. Что теперь будет с последней широкой площадкой свободы слова в России — неизвестно, что тревожит.

Это проблемы, связанные с соотношением глобальных IT корпораций, государств, обществ и человечества в целом. Спецслужбы борются за контроль за корпорациями, корпорации борются за то, чтобы заменить собой государства, а общество остается в стороне. Про соотношение общества и государства надо писать отдельные тексты. Говоря про влияние общества на площадки, можно вспомнить, что Дуров так и не снял плашку Fake c канала жен мобилизованных «Путь домой» даже после многочисленных обращений к нему.

Каков выход из этого? Увы, ответа на этот вопрос нет. Очевидно сейчас, что дискуссия должна вестись открыто, широко, не с помощью арестов. Но до сих пор в ней не были заинтересованы ни государства, ни корпорации. Возможно, арест Дурова станет катализатором такой дискуссии. Но отдельный момент, который бесит, что российская пропагандистская машина тут же встала на сторону Дурова под знаменем борьбы за свободу слова. Ну стыдно же. Чья бы корова мычала. Да и для Дурова это, скорее, медвежья услуга.

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Павел Дуров задержан во Франции Ему могут предъявить обвинения по тяжким статьям из-за отказа модерировать контент в телеграме

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Павел Дуров задержан во Франции Ему могут предъявить обвинения по тяжким статьям из-за отказа модерировать контент в телеграме