«Мне предложили два варианта: подчиниться требованиям властей или уехать из страны. Я выбрал последнее» Павел Дуров дал интервью Такеру Карлсону. Вот главное, что он сказал

Бывший ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон, который в феврале взял интервью у президента России Владимира Путина, встретился с основателем соцсети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павлом Дуровым. Для Дурова это стало вторым большим интервью за последние семь лет. Он рассказал Карлсону о давлении со стороны российских властей, которые вынудили его уехать из страны, о создании Telegram и поисках места для штаб-квартиры, а также отверг обвинения в сотрудничестве с российскими силовиками. «Медуза» пересказала главное из интервью, которое продлилось около часа.

Коротко

Во время Евромайдана в 2013 году российские власти требовали от «ВКонтакте» выдать личные данные участников протестов. После отказа Дурову пришлось покинуть компанию и уехать из страны.

Идея создания Telegram появилась еще в России на фоне давления государства и обысков у Дурова.

Слухи о том, что Telegram сотрудничает с российскими властями, не соответствуют действительности, их распространяют конкуренты.

Команда Telegram рассматривала возможность переезда в Берлин, Лондон или Сингапур, однако везде сталкивалась с бюрократическими сложностями.

От ведения бизнеса в США пришлось отказаться из-за пристального внимания американских спецслужб.

Наибольшее давление на Telegram оказывают не правительства, а корпорации Apple и Google.

Аудитория Telegram достигла 900 миллионов пользователей, несмотря на то, что компания не потратила «ни доллара» на маркетинг.

Покупка Twitter Илоном Маском положительно влияет на всю индустрию соцсетей.

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В начале интервью Такер Карлсон попросил Павла Дурова рассказать о том, откуда он. Предприниматель ответил, что это «длинная история». Дуров рассказал, что родился в СССР, а когда ему было четыре года, семья переехала в Италию, где он пошел в школу и «в результате стал своего рода европейцем». После распада СССР семья переехала в Россию, где Дуров получил высшее образование и основал социальную сеть «ВКонтакте».

По словам Дурова, с давлением российских властей «ВКонтакте» впервые столкнулась в 2011–2012 годах, когда оппозиция начала использовать соцсеть для организации протестов. Тогда российские власти потребовали от «ВКонтакте» заблокировать протестные сообщества, однако соцсеть отказалась это сделать. Дуров пояснил, что компания тогда не занимала чью-либо сторону, но ее отказ был обусловлен стремлением защитить свободу слова. «Правительству это не очень понравилось», — добавил он.

Вскоре протесты начались в Украине, а российские власти потребовали предоставить персональные данные их участников и организаторов. «Наш ответ был: „Подождите, но это же другая страна. Мы не можем предать наших украинских пользователей, потому что вы нас об этом попросили“», — сказал Дуров.

По словам Дурова, российские власти позднее поставили его перед выбором: начать выполнять все требования или уйти из компании, продать свою долю и покинуть страну. «Я выбрал последнее. Это было немного болезненно, поскольку это была моя первая компания, в которую было вложено много сил и времени, но я понимал, что для меня важнее быть свободным», — сказал он.

Дуров рассказал, что идея создания Telegram появилась после обысков у него дома. В то время он искал безопасный способ коммуникации на фоне давления со стороны государства, однако все имеющиеся средства не были защищены шифрованием. Так и появилась идея нового мессенджера, стандарты безопасности для которого создал брат Павла Дурова Николай, а сам он отвечал за функции и дизайн.

В беседе Такер Карлсон отметил, что «некоторые люди» называют Telegram «частью российского правительства». По словам Дурова, слухи о связях мессенджера с властями распространяют и поддерживают конкуренты, которым не нравится рост аудитории Telegram. Он добавил, что общее число пользователей мессенджера достигло 900 миллионов, при этом компания не потратила на маркетинг «ни доллара».

До переезда в Дубай, где сейчас базируется команда Telegram, Дуров рассматривал другие города для штаб-квартиры, в том числе Берлин, Лондон и Сингапур, однако он везде сталкивался с бюрократическими препятствиями. Например, в Германии было сложно нанимать программистов, которые работают за пределами Евросоюза.

Дуров также рассматривал возможность переезда в США, но ему не понравилось «чрезмерное внимание» спецслужб. По словам предпринимателя, во время последнего визита в страну сотрудники американских спецслужб пытались завербовать его инженера для внедрения бэкдоров в приложение. Кроме того, с пристальным вниманием столкнулся и сам Дуров. По его словам, во время каждого визита в США в аэропорту его встречали агенты ФБР. Также на выбор места для переезда повлияло то, что в Сан-Франциско Дурова пытались ограбить на улице после посещения офиса Twitter.

Среди преимуществ Дубая, где Дуров живет уже семь лет, он перечислил простоту ведения бизнеса, эффективное налогообложение и отличную инфраструктуру. «Это нейтральная страна, которая хочет дружить со всеми. Геополитически она не связана ни с одной из крупных сверхдержав. Я думаю, что это лучшее место для нейтральной платформы вроде нашей», — отметил он.

Дуров добавил, что в принципе старается не ездить в страны, которые считаются «крупными геополитическими игроками», такие как США, Россия и Китай. Власти таких стран, по его словам, проявляют повышенное внимание к Telegram, а платформа хочет оставаться политически нейтральной.

При этом Дуров отметил, что наибольшее давление на Telegram оказывают не государства, а корпорации Google и Apple. «Когда заходит речь о свободе слова, по сути, эти две компании могут подвергать цензуре все, что вы можете прочитать или к чему можете получить доступ на своем телефоне», — заявил Дуров.

По его словам, Google и Apple «ясно дают понять», что если Telegram не будет соблюдать их «рекомендации», то мессенджер уберут из магазинов приложений. В таком случае «большая часть населения мира потеряет доступ к ценному инструменту, которым они пользуются каждый день», сказал Дуров. Он также отметил, что корпорации редко идут на компромиссы в вопросах соблюдения их правил, в результате чего Telegram приходится удалять некоторый контент.

Во время интервью Карлсон также затронул покупку Twitter (ныне Х) Илоном Маском. Дуров поддержал то, что делает основатель Tesla и SpaceX для развития соцсети. «Мы считаем это отличным достижением по ряду причин. Первая причина — это просто инновации. Вы могли видеть, как X пробует много вещей. Некоторые из них окажутся ошибками. Некоторые из них сработают, но, по крайней мере, они пытаются внедрять инновации», — сказал Дуров, добавив, что такой подход позитивно сказывается на всей индустрии.

История телеграма

Wired выпустил огромный текст о Telegram. Павел Дуров в нем — не борец за свободу, а прагматичный бизнесмен и предводитель «секты подчиненных» Вот подробный пересказ этого материала

История телеграма

Wired выпустил огромный текст о Telegram. Павел Дуров в нем — не борец за свободу, а прагматичный бизнесмен и предводитель «секты подчиненных» Вот подробный пересказ этого материала