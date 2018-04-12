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Марк Цукерберг дал показания в Конгрессе США. Он отвечал на вопросы законодателей два дня по пять часов

CNN
22:25, 11 апреля 2018
Надежный источник

Основатель Facebook Марк Цукерберг закончил давать показания в Конгрессе США. Слушания длились два дня подряд; каждый день Цукерберг отвечал на вопросы законодателей на протяжении примерно пяти часов.

В первый день слушаний Цукербергу задавали вопросы члены юридического комитета и комитета по торговле Сената США. В частности, его спрашивали о монополии Facebook, политических взглядах модераторов соцсети, способах борьбы с языком вражды, а также предполагаемом российском вмешательстве в выборы в США. Цукерберг, отвечая на этот вопрос, назвал борьбу с деятельностью «фабрики троллей» в фейсбуке «гонкой вооружений».

Во время второго дня слушаний вопросы Цукербергу задавали члены комитета по энергетике и торговле Палаты представителей Конгресса США. Основатель Facebook рассказал, что оказался в числе пользователей соцсети, чьи личные данные попали к третьим лицам (он не уточнил, кто их получил), поддержал идею внешнего регулирования социальных сетей и рассказал о подразделении Facebook по борьбе с терроризмом, в котором работают 200 человек.

Марк Цукерберг дал показания в Конгрессе США в связи со скандалом вокруг Cambridge Analytica. В начале марта ряд британских и американских СМИ написали, что эта компания собирала данные пользователей фейсбука, чтобы затем использовать их в политической рекламе.
Facebook сообщил, что Cambridge Analytica получила доступ к данным 87 миллионов пользователей соцсети. Марк Цукерберг признал вину в утечке и анонсировал ряд масштабных изменений, касающихся конфиденциальности данных пользователей.
11 апреля исполняющий обязанности главы компании Cambridge Analytica Александр Тайлер ушел в отставку. Он проработал на должности гендиректора менее месяца.

Выступление Марка Цукерберга в Сенате

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