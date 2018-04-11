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«Вы готовы назвать нам гостиницу, где сегодня переночевали?» Марк Цукерберг пять часов отвечал на вопросы сенаторов
Основатель Facebook Марк Цукерберг 10 апреля почти пять часов отвечал на вопросы в Сенате США. На слушания Цукерберг был вызван в связи с утечкой данных пользователей соцсети, попавших к компании Cambridge Analytica. Однако члены сенатских комитетов задавали и другие вопросы, например, о борьбе с «российскими троллями», границах вмешательства в частную жизнь и преимуществах жить и работать в Америке. 11 апреля Цукерберг ответит на вопросы членов Палаты представителей Конгресса США.