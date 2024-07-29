Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров рассказал, что как донор спермы стал биологическим отцом более чем 100 детей. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале вечером 29 июля.

«Мне только что сказали, что у меня более 100 биологических детей. Как это возможно для парня, который никогда не был женат и предпочитает жить один?», — написал Дуров.

По его словам, 15 лет назад один из его друзей рассказал, что они с женой не могут иметь детей, и уговорил Дурова стать донором спермы.

«Руководитель клиники сказал мне, что „высококачественный донорский материал“ в дефиците и что мой гражданский долг — сдавать больше спермы, чтобы анонимно помогать большему количеству пар», — заявил Дуров.

Дуров добавил, что к 2024 году его донорский материал помог более чем 100 парам из 12 стран стать родителями. Он отметил, что как минимум в одной клинике по-прежнему есть его замороженная сперма.

«Теперь я планирую открыть доступ к своей ДНК, чтобы моим биологическим детям было легче найти друг друга. Конечно, есть риск, но я не жалею, что стал донором. Нехватка здоровой спермы становится все более серьезной проблемой во всем мире, и я горжусь тем, что внес свой вклад в ее решение», — заявил Павел Дуров.

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