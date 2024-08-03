Журнал Forbes получил документы о рождении троих детей Павла Дурова, о которых ранее не сообщалось

Основатель Telegram Павел Дуров приходится отцом троим детям уроженки Петербурга Ирины Болгар, проживающей сейчас в Швейцарии, сообщил 3 августа журнал Forbes, ссылаясь на документы, которые предоставила Болгар.

Forbes рассказал, что Ирина Болгар 23 июля обратилась в редакцию с просьбой исправить в рейтинге миллиардеров количество детей Павла Дурова с двух до пяти, сообщив, что она мать его троих младших детей. По просьбе журналистов Болгар предоставила фотокопии свидетельств о рождении детей, свидетельств о признании Дуровым отцовства, сканы нотариально заверенных переводов этих документов на французский и английский языки.

Кроме того, Болгар предоставила семейную фотографию, сделанную в день рождения среднего сына Даниэля в Женеве в январе 2020 года. Эту же фотографию Болгар опубликовала 3 августа в инстаграме.

Forbes пишет, что смог получить подтверждение подлинности документов у переводчицы Александры Вулье (Alexandra Vulliez) из швейцарской ассоциации устных и письменных переводчиков AIT, которая переводила предоставленные документы с русского на французский язык. По словам Вулье, подлинность документов не вызвала у нее никаких сомнений: «На документах был проставлен апостиль, а его ставят только на подлинники». Переведенные документы были нотариально заверены в Нотариальной палате Женевы нотариусом Шанталь Биндер-Раец. Нотариус не ответил на запрос Forbes.

Ирина Болгар утверждает, что познакомилась с Павлом Дуровым летом 2012 года, через полгода они начали жить вместе. В декабре 2013 года у них родился первый ребенок — дочь Лея, в январе 2016 года — Даниэль, а в сентябре 2017 года — Давид. До 2018 года Болгар с детьми жила в Петербурге, позже поехала к Дурову в Дубай, но не смогла там получить вид на жительство, поэтому в 2019 году вместе с детьми переехала в Латвию, а в 2020 году — в Швейцарию. По словам Болгар, последние несколько лет они с Дуровым вместе не жили, но часто встречались и путешествовали всей семьей.

Ирина Болгар не смогла ответить на вопрос, когда последний раз Дуров прилетал в Россию. При этом она вспоминала, что Дуров прилетал в Петербург в 2017 году, вскоре после рождения сына Давида. «Его не было в день рождения сына, он прилетел через несколько дней, почти сразу после того, как узнал, что родился сын. Без него мы бы не смогли зарегистрировать сына», — объяснила Болгар. Сам Дуров ранее утверждал, что не был в России с 2014 года. Представитель Дурова не ответил на запрос Forbes.

Как отмечает издание, Ирина Болгар впервые объявила о совместных с Дуровым детях 26 июня 2024 года, когда начала публиковать фотографии сыновей и дочери в инстаграме. Болгар заявила, что сделала это ради детей — по ее словам, они обижаются, что о двух старших детях Дурова пишут в интернете, а о них ничего нет.

Как пишет Forbes, ранее было известно только о двух детях Павла Дурова — дочери Алине (2009 год рождения) и сыне Михаиле (2010), которых родила однокурсница бизнесмена Дарья Бондаренко.

Павел Дуров никак не комментировал утверждения Ирины Болгар. При этом 29 июля Дуров заявил, что как донор спермы стал биологическим отцом более чем 100 детей в 12 странах.

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