Forbes: мать троих детей Павла Дурова подала к нему иск в Швейцарии. Она обвиняет его в насилии по отношению к ребенку

Основатель Telegram Павел Дуров проходит в качестве подозреваемого по уголовному делу, возбужденному в Швейцарии по иску матери троих его детей Ирины Болгар, выяснил Forbes.

В иске, поданном в марте 2023 года в Женеве, утверждается, что Дуров применял физическое насилие в отношении одного из своих детей. Незадолго до этого Болгар обвинила Дурова в том, что он перестал платить ей алименты в размере 150 тысяч евро в месяц, следует из документов.

По словам представителя Женевского суда, насилие Дуров применял к своему младшему сыну, родившемся в 2017 году. Речь идет о пяти инцидентах, произошедших между 2021 и 2022 годами, которые, как пишет Forbes, привели к травмам (включая сотрясение мозга) и нарушениям сна у ребенка. В качестве доказательств представлены расшифровки сообщений между Болгар и Дуровым и медицинская справка от апреля 2023 года, подтверждающая, что ребенок продолжает страдать от тревожности и имеет проблемы со сном из-за насилия.

Адвокат Ирины Болгар подтвердил ее участие в иске, но отказался раскрывать подробности. Имена Болгар и детей в иске по швейцарским законам не упоминаются, но в нем приводятся детали, позволяющие идентифицировать личность Дурова, отмечает Forbes.

Болгар утверждает, что Дуров перестал видеться с их детьми в сентябре 2022 года, а затем прекратилась и выплата алиментов. В июне 2024 года мать детей Дурова, по словам ее адвоката, подала гражданский иск о выплате алиментов, решения по нему пока нет.

Кроме того, в апреле 2023 года Болгар также подала иск с требованием единоличной опеки над детьми. В мае суд приостановил родительские права Дурова в отношении детей. Он это решение не оспаривал, пишет Forbes.

В начале августа Forbes рассказал о троих детях Дурова, матерью которых стала уроженка Петербурга Ирина Болгар, живущая в Швейцарии. По данным Forbes, с Дуровым Болгар познакомилась в 2012 году, а дети, два мальчика и девочка, родились с 2013 по 2017 годы. Женаты Болгар и Дуров не были.

Сам Дуров незадолго до этого рассказал, что стал донором спермы, а затем биологическим отцом более чем 100 детей. Ранее российские СМИ сообщали, что у Дурова также есть двое старших детей, дочь и сын 2009 и 2010 года рождения соответственно.

Вечером 24 августа Павла Дурова задержали в аэропорту Парижа. Французская прокуратура сообщила об уголовном расследовании по 12 пунктам обвинения, включающим отказ предоставить информацию по запросам уполномоченных органов, а также соучастие в распространении порнографии и наркотиков. Статус самого Дурова в этом деле пока неизвестен.

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