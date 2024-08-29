Ирина Болгар — мать троих детей Павла Дурова — заявила, что его лишили родительских прав
Жительница Швейцарии Ирина Болгар, называющая себя матерью троих детей основателя Telegram Павла Дурова, заявила, что швейцарский суд лишил Дурова родительских прав на их детей. Болгар рассказала 29 августа в инстаграме, что такое решение вынес Трибунал по защите детей и взрослых в Женеве по результатам расследования, которое органы опеки провели по ее заявлению.
Болгар сообщила, что обратилась в суд после того, как Дуров, по ее словам, в конце 2022 года поставил ей ультиматум, принуждая переехать из Швейцарии в Объединенные Арабские Эмираты. «В то время наши личные отношения уже фактически прекратились вследствие ряда событий, имевших место в 2021-2022 годах», — рассказала она.
Болгар заявила, что, когда она отказалась переезжать, Дуров лишил ее финансовой поддержки: заблокировал доступ к банковским картам, с которых она многие годы могла ежемесячно тратить до 150 тысяч евро, а также отказался оплачивать напрямую со своих счетов образование, путешествия и медицинские расходы.
«Когда я заявила, что я буду защищать свои права и права детей в легальном поле, он отказался подписывать согласия на продление детьми наших европейских иммиграционных документов и оформление новых. Очевидно, чтобы не дать нам возможности остаться в Европе», — рассказала Болгар.
По ее словам, она обратилась в суд, чтобы «самостоятельно срочно продлить административные документы детей». Болгар добавила, что органы опеки пытались связаться с Дуровым, но он не ответил.
Подробности о поставленном ультиматуме Болгар рассказала журналу Forbes. По ее словам, когда Дуров перестал поддерживать ее и детей финансово, их уровень жизни снизился. «Когда мы первый раз летели экономклассом, дети [которые раньше летали только на частных самолетах] спросили, „откуда здесь взялись другие люди“», — рассказала она. По словам Болгар, они с детьми живут на ее зарплату в 8000 швейцарских франков (8500 евро) в месяц, которую она получает в швейцарской консалтинговой компании.
Ирина Болгар в июле обратилась в российскую редакцию журнала Forbes и попросила исправить в рейтинге миллиардеров количество детей Павла Дурова с двух до пяти, заявив, что она мать его троих младших детей. Forbes изучил документы, которые предоставила Болгар, и подтвердил, что Дуров приходится отцом ее троим детям.
В Швейцарии по иску Ирины Болгар в отношении Павла Дурова возбудили уголовное дело о физическом насилии в отношении одного из их детей. Об этом стало известно на фоне задержания Павла Дурова во Франции, первым об этом сообщил американский Forbes 28 августа. В тот же день AFP и France Info сообщили, что в Париже в отношении Дурова также расследуют дело о насилии над его сыном, который родился в 2017 году.
Павел Дуров — многодетный отец. По данным Forbes, однокурсница бизнесмена Дарья Бондаренко в 2009 году родила от Дурова дочь Алину, в 2010 году — сына Михаила. Сам Дуров заявил 29 июля, что как донор спермы стал биологическим отцом более чем 100 детей в 12 странах. Такое заявление Дуров сделал на фоне того, что Ирина Болгар начала публично говорить о том, что бизнесмен приходится отцом ее троим детям.