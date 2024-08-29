Жительница Швейцарии Ирина Болгар, называющая себя матерью троих детей основателя Telegram Павла Дурова, заявила, что швейцарский суд лишил Дурова родительских прав на их детей. Болгар рассказала 29 августа в инстаграме, что такое решение вынес Трибунал по защите детей и взрослых в Женеве по результатам расследования, которое органы опеки провели по ее заявлению.

Болгар сообщила, что обратилась в суд после того, как Дуров, по ее словам, в конце 2022 года поставил ей ультиматум, принуждая переехать из Швейцарии в Объединенные Арабские Эмираты. «В то время наши личные отношения уже фактически прекратились вследствие ряда событий, имевших место в 2021-2022 годах», — рассказала она.

Болгар заявила, что, когда она отказалась переезжать, Дуров лишил ее финансовой поддержки: заблокировал доступ к банковским картам, с которых она многие годы могла ежемесячно тратить до 150 тысяч евро, а также отказался оплачивать напрямую со своих счетов образование, путешествия и медицинские расходы.

«Когда я заявила, что я буду защищать свои права и права детей в легальном поле, он отказался подписывать согласия на продление детьми наших европейских иммиграционных документов и оформление новых. Очевидно, чтобы не дать нам возможности остаться в Европе», — рассказала Болгар.

По ее словам, она обратилась в суд, чтобы «самостоятельно срочно продлить административные документы детей». Болгар добавила, что органы опеки пытались связаться с Дуровым, но он не ответил.

Подробности о поставленном ультиматуме Болгар рассказала журналу Forbes. По ее словам, когда Дуров перестал поддерживать ее и детей финансово, их уровень жизни снизился. «Когда мы первый раз летели экономклассом, дети [которые раньше летали только на частных самолетах] спросили, „откуда здесь взялись другие люди“», — рассказала она. По словам Болгар, они с детьми живут на ее зарплату в 8000 швейцарских франков (8500 евро) в месяц, которую она получает в швейцарской консалтинговой компании.

Ирина Болгар в июле обратилась в российскую редакцию журнала Forbes и попросила исправить в рейтинге миллиардеров количество детей Павла Дурова с двух до пяти, заявив, что она мать его троих младших детей. Forbes изучил документы, которые предоставила Болгар, и подтвердил, что Дуров приходится отцом ее троим детям.

В Швейцарии по иску Ирины Болгар в отношении Павла Дурова возбудили уголовное дело о физическом насилии в отношении одного из их детей. Об этом стало известно на фоне во Франции, первым об этом сообщил американский Forbes 28 августа. В тот же день AFP и France Info сообщили, что в Париже в отношении Дурова также расследуют дело о насилии над его сыном, который родился в 2017 году.

Павел Дуров — многодетный отец. По данным Forbes, однокурсница бизнесмена Дарья Бондаренко в 2009 году родила от Дурова дочь Алину, в 2010 году — сына Михаила. Сам Дуров заявил 29 июля, что как донор спермы стал биологическим отцом более чем 100 детей в 12 странах. Такое заявление Дуров сделал на фоне того, что Ирина Болгар начала публично говорить о том, что бизнесмен приходится отцом ее троим детям.

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