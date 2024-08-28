Суд в Париже, где рассматривали дело, по которому проходит Павел Дуров, 28 августа 2024 года Mohammed Badra / EPA / Scanpix / LETA

Основателю Telegram Павлу Дурову предъявили обвинения в ряде преступлений, связанных с организованной преступностью, говорится в пресс-релизе прокуратуры Парижа, выпущенном вечером 28 августа.

Дурова освободили под судебный надзор с обязательством внести залог в размере пяти миллионов евро. Он должен дважды в неделю появляться в полиции. Дурову запретили покидать Францию.

Дурову предъявили обвинения в совершении следующих преступлений:

сговор с целью администрирования онлайн-платформы для обеспечения возможности проведения незаконных транзакций в составе организованной группы (предусматривает до 10 лет лишения свободы и штраф 500 тысяч евро, отмечает прокуратура);

отказ предоставить информацию по запросам уполномоченных органов;

соучастие в распространении хакерских программ, распространении изображений несовершеннолетних порнографического характера организованной группой, распространении наркотиков, а также соучастие в мошенничестве организованной группой;

отмывание денег, полученных в результате действий организованной преступной группы;

предоставление криптографических услуг, направленных на обеспечение конфиденциальности, без обязательного декларирования;

незаконное предоставление и импорт средств криптографии.

В пресс-релизе прокуратуры Парижа сказано, что Telegram — это мессенджер, созданный в 2013 году, который фигурировал в ряде дел, связанных с различными преступлениями, в том числе с делами о сексуализированном насилии над детьми. В прокуратуре отметили, что расследование начали после того, как власти Франции обратили внимание, что Telegram практически не отвечает на судебные запросы, на что указали и представители других стран Европы, например, Бельгии. Предварительное расследование началось в феврале 2024 года под руководством прокуратуры Парижа, судебное расследование началось 8 июля.

Павел Дуров предстал перед судом днем 28 августа после того, как провел четыре дня под стражей в полиции. Следственный судья должен был или предъявить ему обвинения или признать свидетелем по делу, которое ранее возбудили в отношении «неустановленных» людей.

Полиция Франции задержала Павла Дурова вечером 24 августа, когда он на частном самолете прилетел в аэропорт Парижа.

По данным AFP и France Info, в Париже помимо дела о Telegram расследуют в отношении Дурова дело о насилии над его сыном, родившимся в 2017 году. Российские СМИ сообщили со ссылкой на источники, что дело о насилии над ребенком не связано с задержанием Дурова, его по этому делу не допрашивали. Мать троих детей Дурова Ирина Болгар в Швейцарии подала иск к бизнесмену, обвинив в насилии по отношению к ребенку.

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