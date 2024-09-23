В списке на обмен заключенными между Россией и Западом были «отдельные одиозные политические фигуры, которые не дожили до сегодняшнего дня» Это цитата из журнала «Разведчик», учрежденного ветеранами СВР. Имя Навального в статье не названо

Участники обмена заключенными спускаются с самолета в аэропорту Внуково после возвращения в Россию, 1 августа 2024 года Сергей Ильин / Спутник / РИА Новости / EPA / Scanpix / LETA

В сентябрьском номере журнала «Разведчик», учрежденного фондом «Согласие» ветеранов Службы внешней разведки РФ, вышла статья «Долгий путь домой», посвященная обмену заключенными между Россией и странами Запада. На нее обратило внимание «Агентство».

В материале, опубликованном на сайте СВР, рассказывается, что переговоры об обмене политзаключенных из российских тюрем на раскрытых на Западе шпионов велись на протяжении полутора лет по поручению президента РФ.

При этом, как отмечается в статье, в первоначальном списке на обмен был указан Алексей Навальный. Фамилия лидера российской оппозиции, убитого в колонии, напрямую не упоминается. Авторы «Разведчика» пишут, что в списке были «отдельные одиозные политические фигуры, которые в силу независящих от нас причин не дожили до сегодняшнего дня».

Предметные переговоры, продолжавшиеся на протяжении последних полутора лет, вели в том числе директор СВР России Сергей Евгеньевич Нарышкин и его заместители, которые общались с зарубежными коллегами на территории третьих стран. Примечательно, что первоначальный список, предъявленный российской стороне, был иным и включал в себя отдельные одиозные политические фигуры, которые в силу независящих от нас причин не дожили до сегодняшнего дня, из-за чего процесс обмена сильно затянулся.

Владимир Путин ранее утверждал, что возможность обмена Навального обсуждалась в Кремле, но якобы только за несколько дней до смерти политика в колонии в феврале 2024 года.

«За несколько дней до ухода господина Навального из жизни мне некоторые коллеги, не сотрудники администрации, некоторые люди сказали, что есть идея обменять господина Навального на некоторых людей, которые находятся в местах лишения свободы в западных странах. Человек, который со мной говорил, еще фразу не закончил, а я сказал — я согласен. Но, к сожалению, случилось то, что случилось. Только при одном условии я [согласился]: что мы его поменяем и чтобы он не возвращался — пускай там сидит. Ну это случается, ничего с этим не поделаешь. Такова жизнь», — заявлял Путин 17 марта на пресс-конференции по итогам президентских выборов. Тогда он впервые публично произнес фамилию Навального.

Первыми о планировавшемся обмене Навального рассказали его соратники, вскоре после гибели политика в колонии. Как утверждала Мария Певчих, Владимир Путин решил убить Навального, чтобы тот не оказался на свободе.

Обмен заключенными между Россией и Западом состоялся 1 августа в аэропорту Анкары. Власти РФ выдали Германии и США Владимира Кара-Мурзу, Илью Яшина, Олега Орлова, Андрея Пивоварова, Сашу Скочиленко, Лилию Чанышеву, Ксению Фадееву, Вадима Останина, Кевина Лика, Демури Воронина, Германа Мойжеса, граждан США Пола Уилана, Эвана Гершковича, Алсу Курмашеву, гражданина Германии Патрика Шебеля. Беларусь выдала гражданина Германии Рико Кригера.

Россия в обмен получила из стран Запада предполагаемых агентов ФСБ, ГРУ, СВР и российских хакеров. Среди них — сотрудник ФСБ Вадим Красиков, которого в Германии приговорили к пожизненному заключению за убийство бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили. В московском аэропорту Внуково-2 их лично встречал Владимир Путин. Он заявил тогда, что «родина ни минуты не забывала» о раскрытых шпионах, и пообещал всех их представить к государственным наградам. Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин говорил, что его вернувшиеся в Россию коллеги продолжат свою работу после небольшого отдыха.