Путин пообещал наградить всех, кто вернулся в Россию в рамках обмена: «Родина ни минуты о вас не забывала»

Президент России Владимир Путин встретил граждан РФ, которых вернули в страну в рамках обмена с Западом. Он приехал встречать их в аэропорт Внуково. Трансляцию встречи вел телеканал «Россия 24».

«Прежде всего хочу всех поздравить с возвращением на родину. Сейчас хочу обратиться к тем, кто имеет отношение к военной службе. Хочу поблагодарить вас за верность присяге, своему долгу и родине, которая ни минуты о вас не забывала. Все вы будете представлены к государственным наградам. Мы с вами еще увидимся, поговорим о вашем будущем, а сейчас просто хочу вас поздравить», — сказал Путин, обращаясь к россиянам, которых вернули в рамках обмена.

Россиян, которых за рубежом осудили за шпионаж, сотрудничество со спецслужбами РФ и другие преступления, встретили в аэропорту с красной ковровой дорожкой и почетным караулом. Среди тех, кто вернулся в Россию в результате обмена, был Вадим Красиков, которого в Германии приговорили к пожизненному заключению за убийство бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили.

Обмен заключенными между Россией и Западом состоялся 1 августа в аэропорту Анкары при посредничестве турецкой разведки.

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