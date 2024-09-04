Джейсон Момоа и Джек Блэк путешествуют по миру Minecraft под музыку The Beatles Вышел тизер экранизации самой продаваемой из видеоигр
Кинокомпания Warner Bros. Pictures опубликовала официальный тизер фильма «Майнкрафт», основанного на одноименной видеоигре.
Популярный интерактивный конструктор трехмерного мира, полностью состоящего из кубов. В нем нужно выживать, добывать ресурсы и возводить постройки из специальных блоков.
Видеоигру выпустил шведский разработчик Mojang Studios в 2011 году. Она доступна на персональных компьютерах, смартфонах и игровых приставках.
Minecraft — самая продаваемая игра в истории. На всех платформах проданы более 300 миллионов копий, количество активных игроков превышает 140 миллионов человек.
Режиссером фильма выступил Джаред Хесс («Наполеон Динамит», «Суперначо», «Господа Бронко»). Главные роли исполнили Джейсон Момоа, Джек Блэк, Эмма Майерс, Даниэль Брукс, Себастьян Юджин Хансен и Дженнифер Кулидж.
Сюжет картины, согласно пресс-релизу Warner Bros., следующий:
Четыре неудачника — Гарретт «Мусорщик» Гаррисон (Момоа), Генри (Хансен), Натали (Майерс) и Дон (Брукс) — сталкиваются с обычными проблемами, когда их внезапно затягивает через таинственный портал в Верхний мир (Overworld): странную кубическую страну чудес, которая процветает благодаря воображению. Чтобы вернуться домой, им придется освоить этот мир (и защитить его от злых существ, таких как пиглины и зомби), отправляясь в магическое путешествие с неожиданным экспертом-ремесленником Стивом (Блэк). Это приключение бросит вызов всем пятерым, заставит их проявить смелость и восстановить качества, которые делают каждого из них уникальным творческим человеком… теми самыми навыками, которые им нужны, чтобы преуспеть в реальном мире.
В тизере звучит ремикс песни The Beatles «Magical Mystery Tour» 1967 года.
Международный прокат фильма стартует 2 апреля 2025 года. Будут ли картину легально показывать в России, неизвестно.