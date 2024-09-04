Джейсон Момоа и Джек Блэк путешествуют по миру Minecraft под музыку The Beatles Вышел тизер экранизации самой продаваемой из видеоигр

Популярный интерактивный конструктор трехмерного мира, полностью состоящего из кубов. В нем нужно выживать, добывать ресурсы и возводить постройки из специальных блоков.

Видеоигру выпустил шведский разработчик Mojang Studios в 2011 году. Она доступна на персональных компьютерах, смартфонах и игровых приставках.

Minecraft — самая продаваемая игра в истории. На всех платформах проданы более 300 миллионов копий, количество активных игроков превышает 140 миллионов человек.