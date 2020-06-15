Пользователь Reddit с ником DeltaTwoForce сделал модификацию для видеоигры , позволяющую создавать виртуальные компьютеры, которые в дальнейшем можно использовать как настоящие (но только в игре).

В небольшом видео DeltaTwoForce показал, как из космоса заказал детали для компьютера, собрал его и установил операционную систему Windows 98. Затем пользователь запустил на виртуальной машине графический редактор Paint, где нарисовал рожицу, после чего включил игру Doom.

Скачать мод для Minecraft можно здесь (открытый код доступен тут). Автор дополнения предупредил о возможных сбоях в работе и отметил, что на Linux мод работает лучше, чем на Windows.